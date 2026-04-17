تمرین استقلال تعطیل شد

به گزارش ایلنا، با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، تمرین امروز (جمعه) آبی‌پوشان برگزار نمی‌شود و دور جدید تمرینات از فردا از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که استقلالی‌ها پس از وقفه ایجادشده در مسابقات، طی روزهای گذشته چند جلسه تمرینی پرفشار را پشت سر گذاشته بودند.

کادر فنی استقلال برای حفظ شادابی بازیکنان و کمک به ریکاوری بهتر آن‌ها، ترجیح داد یک روز استراحت در برنامه تمرینی تیم قرار دهد. آبی‌های پایتخت که در حال حاضر صدرنشین لیگ برتر هستند، تمرینات خود را در حالی ادامه می‌دهند که هنوز وضعیت نهایی ادامه رقابت‌ها مشخص نشده است.

با وجود شایعات مختلف درباره احتمال لغو لیگ یا تغییر زمان برگزاری مسابقات، شاگردان بختیاری‌زاده بدون توجه به حواشی، تمرکز خود را حفظ کرده‌اند و با انگیزه بالا در حال آماده‌سازی بدنی هستند؛ موضوعی که به‌ویژه برای بازیکنان ملی‌پوش اهمیت بیشتری دارد.

