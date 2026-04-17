خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرین استقلال تعطیل شد

کد خبر : 1774372
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی استقلال با توجه به فشار تمرینات اخیر و شرایط نامشخص لیگ، به بازیکنان تیمش یک روز استراحت داد.

به گزارش ایلنا،  با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، تمرین امروز (جمعه) آبی‌پوشان برگزار نمی‌شود و دور جدید تمرینات از فردا از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که استقلالی‌ها پس از وقفه ایجادشده در مسابقات، طی روزهای گذشته چند جلسه تمرینی پرفشار را پشت سر گذاشته بودند.

کادر فنی استقلال برای حفظ شادابی بازیکنان و کمک به ریکاوری بهتر آن‌ها، ترجیح داد یک روز استراحت در برنامه تمرینی تیم قرار دهد. آبی‌های پایتخت که در حال حاضر صدرنشین لیگ برتر هستند، تمرینات خود را در حالی ادامه می‌دهند که هنوز وضعیت نهایی ادامه رقابت‌ها مشخص نشده است.

با وجود شایعات مختلف درباره احتمال لغو لیگ یا تغییر زمان برگزاری مسابقات، شاگردان بختیاری‌زاده بدون توجه به حواشی، تمرکز خود را حفظ کرده‌اند و با انگیزه بالا در حال آماده‌سازی بدنی هستند؛ موضوعی که به‌ویژه برای بازیکنان ملی‌پوش اهمیت بیشتری دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار