اینزاگی در الهلال ماندنی شد

به گزارش ایلنا، در حالی که طی روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی بر بازگشت سیمونه اینزاگی به فوتبال اروپا به گوش می‌رسید، فدریکو پاستورلو با ورود به این ماجرا، خط بطلانی بر تمامی شایعات کشید.

او به صراحت اعلام کرد که موکلش هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به میلان ندارد و شایعه حضور روی نیمکت آتزوری (تیم ملی ایتالیا) نیز در برهه کنونی کاملاً بی‌اساس است.

پاستورلو با اشاره به قرارداد بلندمدت این سرمربی ایتالیایی با آبی‌های ریاض تاکید کرد که اینزاگی تا سال ۲۰۲۷ با الهلال قرارداد دارد و طبق ادعای وکیلش، او به تمامی تعهدات خود در این باشگاه عربستانی پایبند خواهد بود.

این جنجال‌ها در شرایطی به اوج خود رسید که الهلال پس از نمایش ضعیف و شکست مقابل السد قطر، از گردونه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا کنار رفت. این حذف زودهنگام و تلخ، موجی از انتقادات تند را علیه سبک بازی و تصمیمات فنی اینزاگی از سوی پیشکسوتان و اسطوره‌های باشگاه الهلال به راه انداخته است.

منتقدان معتقدند تیم تحت هدایت او نتوانسته انتظارات بالای هواداران را در سطح قاره برآورده کند، اما با وجود این فشارها، مدیریت باشگاه و وکیل اینزاگی بر ادامه همکاری و پایبندی به پروژه مشترک تا پایان زمان قرارداد تاکید دارند.

