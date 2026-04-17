عفیف: شکست در دقایق پایانی برای ما بسیار دردناک بود
ستاره السد پس از حذف دراماتیک مقابل ویسل کوبه، با ابراز تأسف از نتیجه، تأکید کرد که تیم باید از این ناکامی درس بگیرد و با قدرت بازگردد.
به گزارش ایلنا، السد در شبی پرهیجان و نفسگیر، با وجود ارائه نمایشی تماشایی، در ضربات پنالتی برابر ویسل کوبه شکست خورد و از رسیدن به نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا بازماند. شاگردان روبرتو مانچینی که با روحیهای بالا وارد میدان شده بودند، تا آستانه صعود پیش رفتند اما گل تساوی در لحظات پایانی همهچیز را تغییر داد.
پس از این حذف تلخ، اکرم عفیف با لحنی انتقادی از عملکرد تیمش یاد کرد و گفت: «از هواداران بابت این شکست سخت عذرخواهی میکنیم، مخصوصاً که گل تساوی را در دقایق پایانی دریافت کردیم.» او این باخت را «بسیار دردناک» توصیف کرد و تأکید داشت که چنین مسابقاتی درسهای مهمی برای تیم به همراه دارد.
عفیف در ادامه افزود: «باید از اشتباهاتمان درس بگیریم و برای اصلاح آنها تلاش کنیم. السد با قدرت بیشتری برمیگردد و برای جبران این ناکامی خواهد جنگید.»