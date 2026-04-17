شب تلخ مهندس در پرتغال
پلگرینی: شب بسیار سختی بود و پیدا کردن توضیح برای این شکست دشوار است
سرمربی بتیس که از فروپاشی تیمش مقابل اسپورتینگ براگا به شدت برافروخته شده بود، تلاش کرد تا دلایل این شکست تحقیرآمیز را تشریح کند.
به گزارش ایلنا، مانوئل پلگرینی به واکاوی دلایل حذف تیمش مقابل اسپورتینگ براگا پرداخت: «شب بسیار سختی بود. پیدا کردن توضیح برای آن دشوار است. ما نیمه اول فوقالعادهای داشتیم، دو گل زدیم که یکی از آنها به دلیل آفساید مردود شد. سپس اشتباهات شروع شد: روی صحنه گل، دو مدافع میانی ما به هم برخورد کردند و توپ همانجا ماند؛ بعد از آن گل دوم روی یک ضربه کرنر و یک پنالتی در عرض سه دقیقه اتفاق افتاد. این حوادث آنها را پیش انداخت و کار را برای ما مثل بالا رفتن از سربالایی، سخت کرد. ما عمیقاً بابت اشتباهاتی که مرتکب شدیم متاسفیم.»
نتیجهای غیرمنتظره برخلاف روند بازی
سرمربی بتیس درباره نتیجه دور از انتظار گفت: «نه تنها به نظر میرسید بازی ۳-۰ شود، بلکه خود جریان بازی هم دست ما بود؛ ما توپگیریهای زیادی در زمین حریف داشتیم، مالکیت توپ با ما بود و موقعیت خلق میکردیم، در حالی که آنها هیچ ضربهای به سمت دروازه نداشتند. اختلاف دو تیم برای ۳۵ دقیقه بسیار زیاد بود، اما فوتبال لحظات خاصی دارد که تفاوتها را رقم میزند و اشتباهات مهمی وجود داشت که به آنها اجازه داد پیش بیفتند.»
فاجعه در آغاز نیمه دوم
پلگرینی درباره شروع نیمه دوم توضیح داد: «ما یک پنالتی غیرضروری دادیم و روی یک ضربه کرنر، توپ در محوطه جریمه با ضربه سر وارد دروازه شد. اینها اشتباهات پراکندهای بود که در عرض چهار دقیقه ما را عصبی کرد، فاصله بین خطوط زیاد شد و آنها شروع به کنترل توپ کردند؛ چرا که براگا تیمی است که مالکیت توپ زیادی دارد و با جلو افتادن در نتیجه، بازی طبق میل آنها پیش رفت. در نیمه دوم ما موقعیتهای بسیار کمی داشتیم.»
ناامیدی عمیق از دست رفتن فرصت طلایی
او درباره سرخوردگی ناشی از این شکست افزود: «بدون شک شب بسیار سختی است. ما شبهای سخت دیگری هم داشتهایم، مثل زمانی که آینتراخت ما را در لیگ اروپا حذف کرد تا به یکچهارم نهایی برسد. این فرصتی بود تا در نیمهنهایی باشیم و موقعیتهای زیادی برای ما فراهم شده بود. فکر میکنم تیم تا پیش از گل ۲-۱ شخصیت خود را نشان داد، گلی که واقعاً باورنکردنی بود. آنها در حالی گل زدند که هیچکدام از بازیکنانشان حتی نزدیک ما نبودند؛ توپ فقط جلوی پای آنها افتاد و آن را وارد دروازه کردند. نیمه دوم اما بله، کاملاً از هم پاشیده بودیم. فکر نمیکنم آنقدر پخته بودیم که بتوانیم آن دو گل را در سه دقیقه ابتدایی هضم کنیم.»
درک خشم هواداران بتیس
سرمربی شیلیایی درباره اعتراضات سکوها گفت: «چطور میتوان خشم مردم را درک نکرد؟ در یک شب جشنگونه، مردم داشتند از یک بازی بسیار خوب لذت میبردند، ما هم چیزهای زیادی برای از دست دادن داشتیم، بنابراین غیرممکن است که ناراحت نباشید. من فکر میکنم آنها حق دارند که عصبانی باشند و ما هم همینطور.»
واکنش به برخورد دیگو لورنته و همتیمیاش
پلگرینی درباره صحبتهای لورنته توضیح داد: «آنها با هم صحبت نکردند، به هم برخورد کردند و توپ همانجا ماند. نمیدانم داور باید بازی را متوقف میکرد یا نه. اما فراتر از آن، ما هنوز ۲-۱ جلو بودیم و فکر میکنم این پنالتی و کرنر در عرض چهار دقیقه در نیمه دوم بود که سرنوشت بازی را رقم زد.»
زمان برخاستن و نبرد برای سهمیه اروپا
پلگرینی در پایان بر ضرورت بازگشت تیم تاکید کرد: «بله، البته؛ ما واقعاً برای رسیدن به نیمهنهایی هیجانزده بودیم و میخواستیم ببینیم تا کجا میتوانیم پیش برویم، اما بازی نیمهنهایی در خانه و با حضور هوادارانمان بود. ما در بازی رفت مساوی کرده بودیم، بنابراین از دست دادن این فرصت یک ضربه فوقالعاده دردناک است. از سوی دیگر، لالیگا وجود دارد که البته هفت بازی از آن باقی مانده و ما تا انتها برای آن خواهیم جنگید. باید هدفمان کسب سهمیه اروپا برای فصل آینده باشد. متأسفانه لیگ قهرمانان هم برای ما پیچیدهتر شده است. باید برای آن جایگاه پنجم بجنگیم، اما در رقابت برای سهمیه اروپا و رتبه پنجم جهت راهیابی به لیگ قهرمانان، امتیازات زیادی را از دست دادهایم. با این حال، تلاش خواهیم کرد تا فصل را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانیم و خود را در جایگاه اروپایی برای فصل آینده قرار دهیم.»