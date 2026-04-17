گزارش الرایة از حذف تلخ السد در جدال با ویسل کوبه

به گزارش ایلنا، روزنامه الرایة قطر در گزارشی به حذف تلخ السد پرداخت و نوشت که این تیم در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا برابر ویسل کوبه ژاپن، پس از تساوی ۳-۳ در وقت قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی شکست خورد و از صعود بازماند. مسابقه در ورزشگاه ملک عبدالله فیصل جده برگزار شد و با برتری نماینده ژاپن پایان یافت؛ تیمی که اکنون باید منتظر برنده دیدار الاهلی عربستان و جوهور دارالتعظیم باشد.

السد بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۶ با ضربه دقیق رافا موخیکا روی پاس اکرم عفیف به گل رسید. اما ویسل کوبه در دقیقه ۲۴ توسط یویا اوساکو کار را مساوی کرد. نیمه نخست با وجود چند موقعیت خطرناک دیگر برای دو تیم، با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم، السد دوباره با گل‌های زیبای موخیکا (۶۱) و فیرمینو (۶۵) پیش افتاد و نتیجه را ۳-۱ کرد، اما ویسل کوبه تسلیم نشد. ایدگوچی در دقیقه ۷۴ اختلاف را کم کرد و در وقت‌های تلف‌شده یوشینوری موتو گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی به وقت اضافه کشیده شود.

در ۳۰ دقیقه پایانی، هر دو تیم فرصت‌های مهمی داشتند اما نتوانستند نتیجه را تغییر دهند تا ضربات پنالتی سرنوشت مسابقه را روشن کند. اشتباه کلودینیو در یکی از پنالتی‌ها باعث شد ویسل کوبه با نتیجه ۵-۴ برنده شود و السد از ادامه رقابت‌ها کنار برود.

مانچینی پس از بازی عملکرد تیمش را قابل قبول توصیف کرد و خستگی شدید ناشی از دو بازی ۱۲۰ دقیقه‌ای پیاپی را عامل تأثیرگذار دانست. کاروان السد امروز به دوحه بازمی‌گردد تا بعد از استراحت، برای ادامه مسابقات داخلی و جام امیر آماده شود.

