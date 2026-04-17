در یک قدمی سهگانه غیرممکن
سلطه مطلق مربیان اسپانیایی بر فوتبال اروپا
پنج نفر از ۱۲ مربی حاضر در مرحله نیمهنهایی رقابتهای اروپایی را مربیان اسپانیایی تشکیل میدهند که با قدرت برای فتح هر سه جام معتبر قاره تلاش میکنند.
به گزارش ایلنا، سلطه مربیان اسپانیایی در اروپا غیرقابل انکار است. کیفیت مدیران فنی اسپانیا پیش از این در لیگ برتر انگلیس، که به عنوان بهترین رقابت جهان شناخته میشود، به اثبات رسیده است؛ اما دستاوردهای مربیان این کشور فراتر از اینهاست. با مشخص شدن چهره تیمهای حاضر در نیمهنهایی مسابقات اروپایی و تلاش ۱۲ تیم برای کسب عناوین در سه تورنمنت مختلف، دستیابی به یک «سهگانه» تاریخی در دسترس است.
لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس همگی میتوانند شاهد ایستادن یک اسپانیایی روی سکوی قهرمانی باشند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم تنها دو تیم اسپانیایی در این رقابتها باقی ماندهاند که هدایت یکی از آنها (اتلتیکو مادرید) بر عهده یک آرژانتینی یعنی دیگو سیمئونه است.
پنج سردار اسپانیایی در مسیر فینالهای بزرگ
واقعیت این است که از میان دوازده تیمی که حق مبارزه برای رسیدن به فینال را به دست آوردهاند، پنج تیم توسط مربیان اسپانیایی هدایت میشوند. در لیگ قهرمانان اروپا دو مربی حضور دارند: میکل آرتتا با آرسنال و لوئیز انریکه با پاریسنژرمن. هر کدام در یک سوی جدول قرار گرفتهاند و هر دو در نیمهنهاییهای هیجانانگیز خود مقابل بایرنمونیخ و اتلتیکو، مدعیان اصلی رسیدن به فینال محسوب میشوند.
در لیگ اروپا، مدعی بلامنازع این فصل تیم قدرتمند استونویلا است که در انگلیس مشغول نبرد و غلبه بر غولهاست. اونای امری با مشت آهنین بر این تیم حکومت میکند و به دنبال کسب یک عنوان قهرمانی دیگر در لیگ اروپا برای باشگاهش است تا شکوه اروپایی را به تیمی که پیش از این جام باشگاههای اروپا را در ویترین خود داشته، بازگرداند. در نیمهنهایی دیگر، نام کارلوس ویسن میدرشد. دستیار سابق گواردیولا در منچسترسیتی، این فصل یک کلاس درس مربیگری ارائه داده و عملکرد او با اسپورتینگ براگا در مقابل بتیس واقعاً خیرهکننده بوده است.
در نهایت در لیگ کنفرانس اروپا، نام اینیگو پرز مطرح شده است. این میتواند یک خداحافظی باشکوه با رایو وایکانو باشد (ویارئال او را برای پروژه جدید خود در لیگ قهرمانان میخواهد). تیم مادریدی مدعی اصلی نیست و باید بر استراسبورگ قدرتمند غلبه کند تا به فینال اروپایی که محله وایکاس به شدت تشنه آن است، برسد.
نبرد پنج اسپانیایی علیه سازمان ملل فوتبال
حقیقت این است که تسلط اسپانیاییها روی نیمکت تیمهایی که برای کسب عنوان قهرمانی اروپا میجنگند، خیرهکننده است. در واقع پنج مربی اسپانیایی حضور دارند و بقیه نیمکتها بین ملیتهای مختلف تقسیم شده است: یک آرژانتینی به نام سیمئونه (اتلتیکو مادرید)، یک بلژیکی به نام کمپانی (بایرن مونیخ)، یک پرتغالی به نام ویتور پریرا (ناتینگام فارست)، یک آلمانی به نام جولیان شوستر (فرایبورگ)، یک انگلیسی به نام گری اونیل (استراسبورگ)، یک اتریشی به نام گلاسنر (کریستال پالاس) و یک ترک به نام آردا توران (شاختار دونتسک).
این ترکیب نشاندهنده آن است که مغزهای متفکر فوتبال اسپانیا با چه چالشهای بینالمللی برای ثبت این رکورد تاریخی روبرو هستند.