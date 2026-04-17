ستاره رئال مادرید تا بهبودی کامل از بازی امتناع کرد

به گزارش ایلنا، این ستاره ۲۷ ساله برای اولین حضور خود در سال ۲۰۲۶، زودتر از موعد مقرر به عنوان بازیکن تعویضی در فینال سوپرجام اسپانیا مقابل بارسلونا به میدان رفت؛ دیداری که با شکست ۳-۲ رئال همراه بود. اما اکنون او دیگر نمی‌خواهد هیچ‌گونه ریسکی روی آمادگی جسمانی خود برای ادامه مسیر انجام دهد.

طبق گزارش نشریه اکیپ، امباپه احتمالاً مقابل آلاوس غایب خواهد بود؛ چرا که هدف او تنها زمانی بازگشت به میدان است که در زانوی چپ خود کاملاً احساس راحتی کند و هیچ دردی نداشته باشد. هرچند به نظر نمی‌رسد این زمان چندان دور باشد، اما رئال مادرید فعلاً باید بدون برترین گلزن خود به کار ادامه دهد.

امباپه در تاریخ ۳۱ دسامبر از زانوی خود عکس‌برداری (MRI) انجام داده بود و با بازی کردن در فینال سوپرجام (تنها ۱۱ روز بعد)، زمان توصیه‌شده برای استراحت را به نصف کاهش داد. آن شکست مقابل رقیب دیرینه، بارسلونا، در واقع آخرین میخ بر تابوت دوران مربیگری ژابی آلونسو بود. آلوارو آربلوا، سرمربی جدید، نیز تاکنون وضعیت بهتری نداشته و در اولین مسابقه خود روز چهارشنبه در جام حذفی، در غیاب امباپه با نتیجه ۳-۲ مقابل تیم دسته دومی آلباسته شکست خورد که شروعی بسیار نگران‌کننده محسوب می‌شود.

عدم پشیمانی امباپه و ادعای متفاوت آربلوا

گفته می‌شود امباپه با توجه به اهمیت فینال سوپرجام، از تصمیمش برای بازی در آن مسابقه هیچ پشیمانی ندارد. با این حال، او با توجه به دوره مهم پیش رو در بهار و به‌ویژه جام جهانی که امیدوار است در تابستان برای دومین بار با فرانسه در آن به قهرمانی برسد، ریسک بیشتری نخواهد کرد.

علیرغم گزارش‌هایی مبنی بر عدم آمادگی امباپه برای بازی با لوانته، آربلوا در کنفرانس خبری خود تایید کرد که ستاره تیمش حداقل در لیست بازیکنان برای تقابل با تیم نوزدهم جدول لالیگا حضور خواهد داشت. آربلوا بدون ارائه توضیحات بیشتر به خبرنگاران گفت: «او بهتر شده است و در لیست تیم حضور خواهد داشت.»

«من مسئول هستم»؛ واکنش آربلوا به شکست شوکه‌کننده مقابل آلباسته

آربلوا در ادامه کنفرانس خبری خود اظهار داشت: «من نسبت به تمام حرف‌هایی که زده می‌شود بی‌تفاوت نیستم و مشخصاً اگر کسی بخواهد حرف‌های من را به عنوان انتقاد از ژابی تلقی کند، چنین چیزی پیدا نخواهد کرد؛ آن‌ها کاملاً در اشتباه خواهند بود. آنچه در آلباسته اتفاق افتاد، ناشی از فقدان ایده، سبک بازی، آمادگی جسمانی و بسیاری مسائل دیگر بود که من مسئول آن‌ها هستم. تنها یک نفر مسئول خواهد بود و آن هم سرمربی رئال مادرید است. ما به همراه آنتونیو پینتوس کار خواهیم کرد تا بازیکنان را در تمامی جنبه‌ها به بهترین فرم خود بازگردانیم.»

او درباره لیست بازیکنان اضافه کرد: «بازیکنانی که برای بازی آلباسته در دسترس بودند، فراخوانده شدند؛ کسانی که انتخاب نشدند در معرض خطر مصدومیت قرار داشتند. وقتی خواستم از تلاش وینی قدردانی کنم، به این دلیل بود که می‌دانستم او از کجا آمده است: یک هفته بسیار سخت و حجم زیادی از کار دشوار. موضوع فقط تمایل او نبود، بلکه نمایشی بود که ارائه داد. من نمی‌گویم کسانی که ماندند نمی‌خواستند بیایند، کاملاً برعکس. هر کسی که در دسترس بود با ما آمد. من تصمیم گرفتم که نمی‌خواهم هیچ ریسکی بکنم و دوباره هم همین کار را خواهم کرد.»

مدیریت وضعیت بدنی در آستانه دیدارهای حساس

اکنون باید دید که آیا آربلوا روز شنبه از امباپه استفاده خواهد کرد یا خیر؛ تصمیمی که اگر گزارش‌های رسانه‌های فرانسوی صحت داشته باشد، برخلاف خواسته خود بازیکن خواهد بود. گفته می‌شود امباپه معتقد است کوتاه کردن دوران نقاهت «ایده چندان خوبی نبود» و پیش از تصمیم‌گیری برای بازگشت، وضعیت بدنی خود را به دقت بررسی خواهد کرد. به احتمال فراوان، اگر مشکل زانوی او تشدید نشود، پیش از پایان ماه شاهد بازگشت این ستاره فرانسوی خواهیم بود. رئال مادرید پیش از پایان اولین ماه سال ۲۰۲۶، دیدارهای حساسی مقابل موناکو (باشگاه سابق امباپه)، ویارئال و بنفیکا در پیش دارد.

