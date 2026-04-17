اعتراف تلخ ستاره ایتالیایی
جورجینیو: در آرسنال اشتیاقم به فوتبال را از دست داده بودم
جورجینیو، هافبک باتجربه توپچیهای لندن، در اظهارنظری تکاندهنده فاش کرد که طی دوران حضورش در آرسنال، علاقه و انگیزهاش برای ادامه فوتبال به شکل نگرانکنندهای فروکش کرده بود.
به گزارش ایلنا، این هافبک باتجربه پس از آنکه در سال ۲۰۲۳ از چلسی به آرسنال نقل مکان کرد، به مرور زمان بیشتر به یک بازیکن ذخیره تبدیل شد و فرصتهای کمی برای حضور در ترکیب اصلی به دست آورد که این موضوع در نهایت بر نگرش ذهنی او نسبت به فوتبال اثر گذاشت. او پس از نهایی شدن جداییاش از جمع توپچیها، با قراردادی آزاد راهی باشگاه فلامینگو شد.
این بازیکن در گفتگو با نشریه تایمز درباره دلایل این تصمیم توضیح داد: «میخواهم احساس زنده بودن و مهم بودن برای تیم داشته باشم. وقتی یک بازیکن در زمین نیست، حفظ انگیزه سخت میشود. احساس میکردم باید جایی بروم که بتوانم با لذت بازی کنم.» بررسی آمارها نشان میدهد که این هافبک ۷۹ بار پیراهن آرسنال را بر تن کرد که تنها در ۲۷ مسابقه به عنوان مهره فیکس در میدان حضور داشت.
جورجینیو در بخش دیگری از صحبتهایش به جنبههای فنی و ذهنی تمرینات اشاره کرد و افزود: «احساس میشود مثل انجام دادن تکلیف خانه است، این واقعیت ماجراست. اما وقتی تکلیف خانهات را انجام میدهی و بعد سر آزمون میروی، نتیجه خوبی میگیری. فکر میکنم مردم حالا دارند به اهمیت ضربات ایستگاهی پی میبرند… وقتی از آن نتیجهای به دست میآوری که همه را خوشحال میکند، چرا باید تمرکز و کار بیشتر روی آن یک مشکل باشد؟»
در حالی که دوران حضور این بازیکن در لندن با افتوخیزهای روانی همراه بود، او اکنون امیدوار است در فضای جدید باشگاه فلامینگو دوباره همان بازیکن تاثیرگذار و باانگیزهای شود که هواداران فوتبال از او انتظار دارند. این جابهجایی نشاندهنده اولویت پیدا کردن آرامش ذهنی و لذت از بازی نسبت به ماندن در سطح اول فوتبال اروپا برای این ستاره ایتالیایی است.