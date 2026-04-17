خشم فلورنتینو پرز در رختکن رئال/ در حد نام این باشگاه نبودید

به گزارش ایلنا، در دقایق اولیه پس از شکست در مونیخ، جایی که رئال مادرید در بازی برگشت یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان با نتیجه ۴-۳ مغلوب شد و در مجموع با حساب ۶-۴ از گردونه رقابت‌ها کنار رفت، فلورنتینو پرز طبق گزارش «دیاریو اسپورت» به رختکن رفت تا مستقیماً با اعضای تیم صحبت کند. رئیس باشگاه اگرچه در ابتدا از تلاش آن‌ها در جریان بازی قدردانی کرد، اما لحن او به سرعت به ناامیدی شدیدی تغییر یافت.

پرز در حالی که در تمام طول این جلسه کوتاه چهره‌ای بسیار جدی داشت، خطاب به بازیکنان و کادر فنی حاضر گفت: «من از تلاش امروز شما قدردانی می‌کنم، اما این فصل برای همه یک ناامیدی واقعی بوده است. شما از انتظاراتی که با بازیکن رئال مادرید بودن همراه است آگاه هستید. یک فصل بدون جام برای ما یک شکست است چون ما رئال مادرید هستیم، اما دو فصل بدون کسب جام، تحمل‌ناپذیر است.»

ناکامی خریدهای گران‌قیمت در تاثیرگذاری

این گزارش می‌افزاید که یکی از نقاط اصلی اختلاف برای مدیران رده‌بالا، عدم مشارکت خریدهای پرهزینه تابستانی بوده است. رئال مادرید نزدیک به ۱۸۰ میلیون یورو برای تقویت تیم روی چهار مهره کلیدی شامل ترنت الکساندر آرنولد، فرانکو مستنتوئونو، آلوارو کارراس و دین هویسن سرمایه گذاری کرد؛ اما در دیدار حساس مونیخ، تنها الکساندر آرنولد، مدافع کناری انگلیسی، در ترکیب اصلی حضور داشت. مستنتوئونو فقط در وقت‌های تلف‌شده به بازی آمد و کارراس و هویسن به عنوان نیمکت‌نشین بلااستفاده باقی ماندند که این موضوع تردیدهایی را درباره استراتژی جذب بازیکن ایجاد کرده است.

علاوه بر این، وضعیت پیرامون پدیده برزیلی، اندریک، بر ناراحتی‌ها افزوده است. پس از آنکه باشگاه ۶۰ میلیون یورو برای به خدمت گرفتن او هزینه کرد، این مهاجم در ژانویه و با تصمیم ژابی آلونسو، سرمربی سابق، به صورت قرضی راهی المپیک لیون شد.

آینده مبهم آربلوا روی نیمکت

اگرچه آلوارو آربلوا در حال حاضر هدایت تیم را بر عهده دارد، اما به نظر می‌رسد آینده بلندمدتی برای او در این سمت وجود ندارد. پرز قصد دارد مدافع سابق رئال را تا پایان فصل جاری روی نیمکت حفظ کند، اما این اقدام به طور گسترده به عنوان حرکتی برای خریدن زمان جهت یافتن جانشینی دائمی نگریسته می‌شود.

فصل جاری میان ژابی آلونسو و آربلوا تقسیم شد، اما هیچ‌کدام نتوانستند مادرید را به مسیر کسب جام بازگردانند. پرز همچنین به فقدان هویت فعلی در باشگاه اشاره کرد؛ به‌ویژه پس از آنکه رئال در لیگ قهرمانان برای نخستین بار در تاریخ خود، ترکیب اصلی را بدون حضور حتی یک بازیکن اسپانیایی روانه میدان کرد.

اولتیماتوم رئیس برای حفظ وقار در بازی‌های پایانی

پرز پیش از ترک رختکن، آخرین اتمام‌حجت خود را با بازیکنان در خصوص شش مسابقه باقی‌مانده از فصل لالیگا انجام داد. او درخواست کرد که آن‌ها «حداقل این فصل را با وقار به پایان برسانند»، آن هم در شرایطی که ال‌کلاسیکوی حساس مقابل بارسلونا در تاریخ ۱۰ می در نیوکمپ در پیش است. سخنان رئیس یادآور این نکته بود که حتی اگر جام‌ها از دسترس خارج شده باشند، استانداردهای حرفه‌ای باشگاه باید تا سوت پایان در ۲۴ می حفظ شود.

پرز در جریان سخنرانی خود تصریح کرد: «شما می‌دانید که بازیکن رئال مادرید بودن برای یک فوتبالیست یک امتیاز ویژه است و همه می‌خواهند پیراهن باشگاه ما را به تن کنند. این موضوع علاوه بر اینکه یک امتیاز است، مسئولیت پوشیدن این پیراهن را هم به همراه دارد و بسیاری از شما این مسئولیت را انجام نداده‌اید. شما در حد انتظارات باشگاه ظاهر نشده‌اید.»

رئال مادرید در حال حاضر ۹ امتیاز از بارسلونای صدرنشین عقب است و در بازی بعدی خود به مصاف آلاوز خواهد رفت.

