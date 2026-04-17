ساها از خرید رویایی یونایتد برای پنجره تابستانی پرده برداشت

به گزارش ایلنا، ساها از یونایتد درخواست کرده است تا برای جذب دزیره دوئه، ستاره پاری‌سن‌ژرمن اقدام کند و این بازیکن نوجوان را خرید «رویایی» خود برای پنجره نقل‌وانتقالاتی پیش رو توصیف کرد. مهاجم سابق شیاطین سرخ معتقد است که این بال فرانسوی از همان پتانسیل خالص و استعدادی بهره می‌برد که اسطوره پرتغالی در روزهای نخست حضورش در منچستر به نمایش می‌گذاشت.

ساها درباره ویژگی‌های خاص دوئه اظهار داشت: «اگر او در دسترس بود، خرید رویایی من برای منچستریونایتد دزیره دوئه می‌بود. او استعدادی شگفت‌انگیز است و من واقعاً اعتمادبه‌نفس و نرخ تلاش او را دوست دارم. پتانسیل او عظیم است. به همین دلیل واقعاً ارزشش را دارد که برایش هزینه سنگینی کرد. او مانند یک [کریستیانو] رونالدوی جوان است. اگر از من بپرسید، کسی که واقعاً می‌خواهم، اوست.»

گزینه‌ای «واقع‌بینانه‌تر» برای خط حمله

در حالی که دوئه همچنان هدف نهایی او محسوب می‌شود، ساها نسبت به دشواری‌های جدا کردن استعدادها از پاری‌سن‌ژرمن واقع‌بین است و پیشنهاد داد که ویکتور اوسیمن می‌تواند هدف در دسترس‌تری برای تقویت خط حمله باشد. با توجه به اینکه یونایتد در موقعیت خوبی برای بازگشت به لیگ قهرمانان قرار دارد، نیاز به عمق بخشیدن به خط حمله به یک اولویت تبدیل شده است. شیاطین سرخ در صورت قرار گرفتن در جمع پنج تیم برتر لیگ برتر، فصل آینده برنامه بسیار فشرده‌تری خواهند داشت و او معتقد است اوسیمن می‌تواند از گالاتاسرای جذب شود تا کیفیت خط حمله تیم افزایش یابد.

ساها افزود: «شاید گزینه واقع‌بینانه‌تر، ویکتور اوسیمن باشد تا در مقطعی با بنجامین ششکو زوج خط حمله را تشکیل دهد. لیگ قهرمانان در فصل آینده برای باشگاه بسیار حیاتی خواهد بود و ما به یک هافبک و چند بازیکن واقعاً فیزیکی در آنجا نیاز داریم. بازیکنانی مانند دکلان رایس و ساندرو تونالی؛ دیگران هم خواهند گفت کسی که از کوبی ماینو حمایت کند.»

توازن در میانه میدان و خلاقیت

جدایی قریب‌الوقوع کاسمیرو خلاء بزرگی را در مرکز زمین ایجاد کرده است که باشگاه از همین حالا به دنبال پر کردن آن با اهداف جوانی مانند الیوت اندرسون و آدام وارتون است. با این حال، ساها بر این باور است که خریدها باید فراتر از پوشش دفاعی باشد و به دنبال بازی‌سازی بود که بتواند بعد جدیدی به تیم اضافه کند.

این مرد فرانسوی خاطرنشان کرد: «این همان توازنی است که یونایتد باید پیدا کند و خط هافبک بی‌نهایت مهم است. و شاید نوع دیگری از بازی‌ساز، کسی که غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، کسی که بتواند مکمل برونو فرناندز نیز باشد. برای برخی بازی‌ها، به دلیل نوع حریف، به چیدمان متفاوتی نیاز خواهد بود. بنابراین داشتن آن توازن درست اهمیت دارد و فکر می‌کنم آن سه خرید بسیار حیاتی هستند.»

ثبات در خط دفاعی و رهبری تیم

ساها همچنین از تصمیم باشگاه برای پاداش دادن به پایداری هری مگوایر با ارائه یک قرارداد جدید تمجید کرد و اشاره داشت که این مدافع با امتناع از ترک باشگاه در آشفته‌ترین دوران تیم، «شایستگی آن را داشت». ساها در دفاع از این ملی‌پوش انگلیسی مقابل منتقدانی که او را به دلیل یک سیستم از هم پاشیده به یک «هدف آسان» تبدیل کرده بودند، تاکید کرد: «او از زمان اولین بازی‌اش، همیشه در میدان حاضر بوده و هرگز پنهان نشده است. می‌دانم که او در برخی بازی‌ها نیاز داشت بهتر عمل کند، اما او بازیکنی است که می‌خواست در اینجا باشد و من فکر می‌کنم او یکی از بهترین‌ها در هر دو محوطه جریمه است.»

