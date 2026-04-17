تردیدهای روزنیر در مورد گارناچو
درهای خروجی چلسی به روی بال سابق شیاطین سرخ باز شد
چلسی در حالی برای واگذاری ستاره آرژانتینی خود در پنجره نقلوانتقالات تابستانی آماده میشود که لیام روزنیر درباره تواناییهای این بازیکن ابهاماتی دارد.
به گزارش ایلنا، دوران حضور آلخاندرو گارناچو در چلسی احتمالاً به پایان خود نزدیک شده است و مدیران باشگاه لندنی با فروش او در تابستان پیش رو موافقت کردهاند.
تردیدهای فنی روزنیر درباره جایگاه گارناچو
بر اساس گزارش روزنامه سان، به نظر میرسد لیام روزنیر در مورد نقش گارناچو در ترکیب تیمش دچار تناقض جدی شده است. سرمربی جدید چلسی از زمان شروع کارش در ژانویه، تنها در ۴ مسابقه لیگ برتر از این بازیکن ۲۱ ساله در ترکیب اصلی استفاده کرده و غالباً پدرو نتو را در جناح چپ به او ترجیح داده است.
روزنیر ماه گذشته در واکنش به وضعیت پیشرفت این بال جوان با لحنی احتیاطآمیز اعلام کرد: «او توانایی و پتانسیل عظیمی دارد. برای هر بازیکن جوانی، بزرگترین چالش، تداوم داشتن است. اما او نشانههای واقعاً خوبی از خود نشان داده است. نه فقط در تمرینات، بلکه در جلسات هم مشخص است که او در مسیر بسیار خوبی قرار دارد.» با وجود این حمایتهای رسانهای، منابع خبری تاکید دارند که فضای داخلی باشگاه نشاندهنده احتمال بالای جدایی او در پایان فصل است.
عملکرد ضعیف ستاره ۴۰ میلیون پوندی در لندن
آمار و ارقام نشاندهنده فصل نخست دشواری برای گارناچو در غرب لندن است. او تنها در ۲۱ مسابقه از ۵۱ بازی این فصل چلسی در تمامی رقابتها فیکس بوده و فقط ۸ گل به ثمر رسانده که نیمی از آنها مقابل تیمهای دستههای پایینتر در مسابقات حذفی ثبت شده است.
سهم این بازیکن از گلزنی در لیگ برتر برای چلسی تنها یک گل بوده که با توجه به مبلغ ۴۰ میلیون پوندی انتقالش از منچستریونایتد، توجیه عملکرد او را سخت کرده است. حتی با وجود مصدومیت جیمی گیتنز، گارناچو نتوانست از فرصت پیش آمده برای تثبیت جایگاهش استفاده کند تا باشگاه برای فصل ۲۰۲۶-۲۷ به فکر تعدیل لیست بازیکنان خود بیفتد.
بازخوانی جدایی جنجالی از اولدترافورد
انتقال گارناچو از منچستریونایتد با حواشی زیادی همراه بود. این ملیپوش آرژانتینی اخیراً در گفتگو با رسانه لیگ برتر درباره آن مقطع گفت: «به یاد دارم که در شش ماه آخر، مثل قبل در منچستریونایتد بازی نمیکردم. نیمکتنشین شده بودم. این اتفاق بدی نیست - من فقط ۲۰ سال داشتم - اما در ذهنم این بود که باید در هر بازی حضور داشته باشم. در فکر خودم، شاید تقصیر من هم بود. شروع به انجام کارهای اشتباهی کردم. اما آن فقط لحظهای از زندگی بود و گاهی اوقات باید تصمیم بگیرید. من واقعاً افتخار میکنم که در چلسی و همچنان در لیگ برتر و در باشگاهی مثل اینجا هستم. درباره یونایتد، هیچ حرف بدی برای گفتن درباره باشگاه، کسی در آنجا یا همتیمیهایم ندارم. فقط شرایط تغییر کرد و زندگی ادامه دارد. هیچ پشیمانی ندارم.»
تقابل حساس با تیم سابق
در شرایطی که چلسی شنبه شب به مصاف منچستریونایتد میرود، گارناچو امیدوار است فرصتی برای خودنمایی برابر تیم سابقش پیدا کند. آبیهای لندن در حال حاضر در جایگاه ششم جدول قرار دارند و با منچستریونایتد رده سومی، ۷ امتیاز فاصله دارند.