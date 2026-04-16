ویسل کوبه به نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا رسید
السد 3(4)- ویسل کوبه 3(5): صعود دراماتیک نماینده ژاپن
نماینده ژاپن در دیداری فوقالعاده پرهیجان برابر السد، پس از تساوی ۳-۳ در ۱۲۰ دقیقه و برتری ۵-۴ در ضربات پنالتی، نخستین تیم صعودکننده به مرحله نیمهنهایی شد.
به گزارش ایلنا، در اولین مسابقه مرحله یکچهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا، السد قطر و ویسل کوبه ژاپن از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل روبهروی هم قرار گرفتند و دیداری تماشایی و نفسگیر را طی ۱۲۰ دقیقه رقم زدند. السد که سه روز قبل در جدالی مشابه الهلال را حذف کرده بود، بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۶ با پاس اکرم عفیف و ضربه رافا موخیکا به گل رسید، اما ویسل کوبه در دقیقه ۲۴ با ضربه سر یویا اوساکو کار را به تساوی کشاند.
نیمه دوم با برتری دوباره شاگردان مانچینی همراه بود؛ آنها در دقایق ۶۱ و ۶۵ با همکاریهای دیدنی عفیف، موخیکا و فیرمینو دو گل دیگر زدند و ۳ بر ۱ پیش افتادند، اما ویسل کوبه تسلیم نشد. ابتدا در دقیقه ۷۴ ایدگوچی اختلاف را کم کرد و سپس در آخرین ثانیههای وقت اضافه، یوشینوری موتو روی یک ارسال دیگر از سمت راست، گل تساوی ۳-۳ را زد تا بازی به وقتهای اضافه کشیده شود.
در ۳۰ دقیقه اضافه، هر دو تیم فرصتهای مهمی برای زدن گل چهارم داشتند؛ از جمله ضربه خطرناک جیووانی و واکنش عالی گلر ویسل در دقیقه ۱۰۶ و همچنین شوت دیلروسون در دقیقه ۱۱۵ که با مهار مائکاوا همراه شد، اما نتیجه تغییری نکرد.
در ضربات پنالتی، هر دو تیم تا ضربه سوم پابهپا پیش رفتند، اما کلودینیو پنالتی خود را برای السد از دست داد و این اشتباه در نهایت تعیینکننده شد. ویسل کوبه همه پنالتیهای خود را به گل تبدیل کرد و ژان پاتریک با پنالتی پایانی، برتری ۵-۴ را رقم زد تا نماینده ژاپن به شکلی دراماتیک به نیمهنهایی برسد.