به گزارش ایلنا، پس از شکست سنگین اروپایی مقابل بایرن مونیخ که به‌نوعی تیر خلاص بر فصلی بسیار ضعیف برای رئال مادرید بود، فصلی که این تیم برای دومین سال پیاپی بدون کسب جام به پایان خواهد رساند، هویت سرمربی فصل آینده این تیم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در واقع، از همان زمان حذف در ورزشگاه آلیانز، نام‌های مختلفی برای هدایت تیم مطرح شده‌اند؛ از جمله ژوزه مورینیو، یورگن کلوپ، دیدیه دشان و مائوریسیو پوچتینو که بیش از دیگران به گوش رسیده‌اند.

با این حال، طبق گزارش شبکه «RTVE»، باشگاه رئال مادرید تمایل دارد به آلوارو آربلوا در این سمت ادامه دهد؛ مربی‌ای که پس از جایگزینی ژابی آلونسو به‌عنوان یک راه‌حل اضطراری، توانسته نظر مثبت رختکن و در نتیجه بخشی از مدیران باشگاه را جلب کند.

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه نتایج تیم از زمان حضور او در ابتدای سال چندان مطابق انتظار نبوده، رئال مادرید آماده است روی سبک و شخصیت او سرمایه‌گذاری کند . او در این مدت کوتاه اما فشرده، با ایجاد رابطه‌ای خوب با بازیکنان کلیدی تیم و همچنین توجه به بازیکنان آکادمی نکات مثبتی را رقم زده است.

در این شرایط، در هفت بازی باقی‌مانده از فصل، عملکرد این مربی به‌دقت زیر نظر خواهد بود و او می‌تواند بیش از آنچه انتظار می‌رفت، شانس هدایت رئال مادرید در فصل ۲۷-۲۰۲۶ را به دست آورد.

انتهای پیام/