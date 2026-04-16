سامان فلاح به هلال‌احمر پیوست

سامان فلاح به هلال‌احمر پیوست
مدافع استقلال با حضور در میدان ولیعصر تهران و پوشیدن لباس داوطلبی، به جمع نیروهای مردمی هلال‌احمر ملحق شد.

به گزارش ایلنا،  سامان فلاح، مدافع ملی‌پوش استقلال، شب گذشته در میدان ولیعصر (عج) تهران با حضور در جمع داوطلبان هلال‌احمر، به پویش «جبهه مردمی ایران ما» پیوست و در کنار نیروهای امدادی قرار گرفت.

در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با شرایط خاص کشور، پویش‌های مردمی متعددی برای حمایت از نیروهای امدادرسان شکل گرفته که علاوه بر ورزشکاران و اهالی فوتبال، با استقبال گسترده مردم نیز همراه بوده است.

فلاح پیش‌تر نیز در برخی تجمعات مردمی حضور داشت. این مدافع در فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در خط دفاع استقلال ارائه داد و توانست نظر کادر فنی تیم ملی را نیز جلب کند.

