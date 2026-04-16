به گزارش ایلنا، حمید صادق شاه‌نشین، سرمربی تیم هندبال استقلال کازرون در گفت‌وگو با سایت رسمی باشگاه استقلال، درباره توقف مسابقات لیگ اظهار کرد: «موقع حمله ناجوانمردانه دشمن، ما در مسیر اعزام به مسابقات بودیم که مجبور به بازگشت شدیم و در نهایت بازی‌ها تعطیل شد. این اتفاق ضربه بزرگی به همه تیم‌ها وارد کرد. ما در شرایط بسیار خوبی قرار داشتیم و تمامی مسابقات اخیر را با پیروزی پشت سر گذاشته بودیم و تیم به آمادگی ایده‌آل رسیده بود، اما متأسفانه این روند متوقف شد.»

وی در خصوص برنامه‌های تیم پس از تعطیلی رقابت‌ها افزود: «با توجه به شرایط کشور، به بازیکنان اعلام کردیم هر لحظه امکان ازسرگیری مسابقات وجود دارد، بنابراین باید بدن خود را در شرایط ‌آماده حفظ کنند. از هفته گذشته و با اعلام احتمال ازسرگیری مسابقات از اردیبهشت‌ماه، برنامه‌های تمرینی جدی را آغاز کرده‌ایم و ان‌شاءالله از اواخر هفته آینده تمرینات تیمی شروع خواهد شد.»

سرمربی هندبال استقلال با ارزیابی عملکرد تیمش در لیگ گفت: «در ابتدای فصل تنها یک هفته برای آماده‌سازی زمان داشتیم و در بازی نخست مقابل مس کرمان شکست خوردیم؛ تیمی که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است. اما در ادامه با انجام تمرینات منظم، تمامی دیدارها را با نتایج مطلوب پشت سر گذاشتیم و نیم‌فصل اول را در رده دوم جدول به پایان رساندیم. در آغاز نیم‌فصل دوم نیز با پیروزی مقابل همین تیم، به صدر جدول صعود کردیم و روندی کاملاً صعودی داشتیم.»

صادق شاه‌نشین درباره ادامه مسابقات تصریح کرد: «در نظرخواهی فدراسیون اعلام کردیم که تابع تصمیم نهایی هستیم و آمادگی داریم در هر قالبی مسابقات را ادامه دهیم. هدف ما تکرار نتایج خوب گذشته و حفظ صدر جدول است و قطعاً برای کسب عنوان قهرمانی می‌جنگیم. در سال نخست حضور استقلال در لیگ برتر هندبال، تلاش می‌کنیم این عنوان را به باشگاه و هواداران تقدیم کنیم.»

وی در خصوص نگرانی از آسیب‌دیدگی بازیکنان پس از وقفه طولانی خاطرنشان کرد: «قطعاً این نگرانی وجود دارد، چرا که آمادگی بدنی بازیکنان کاهش پیدا کرده است. با این حال برنامه‌ریزی دقیقی برای بازگشت تدریجی به شرایط مسابقه انجام داده‌ایم و اولویت ما جلوگیری از آسیب‌دیدگی است.»

سرمربی استقلال در ادامه درباره وضعیت ملی‌پوشان تیم گفت: «در دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان، چهار بازیکن از تیم ما در جمع ملی‌پوشان حضور داشتند؛ محمد سیاوشی، وحید مسعودی، یاسین کبیریان‌جو‌ و طاها شکوهی. در حال حاضر اردوی جدیدی برگزار نشده و باید دید فدراسیون چه تصمیمی در خصوص دعوت بازیکنان خواهد گرفت.»

او همچنین درباره فعالیت‌های آکادمی هندبال استقلال اظهار داشت: «در بخش آکادمی نیز برنامه‌ریزی خوبی انجام شده و چندین بازیکن بومی مستعد در کازرون داریم که در رده‌های ملی نوجوانان و جوانان حضور داشته‌اند. با سرمایه‌گذاری بیشتر، می‌توانیم در سال‌های آینده تیمی متکی بر بازیکنان بومی تشکیل دهیم که برای کسب سکوهای برتر رقابت کند.»

سرمربی استقلال کازرون در پایان تأکید کرد: «امیدواریم با ازسرگیری مسابقات، روند موفق خود را ادامه دهیم و در نهایت عنوان قهرمانی را به هواداران وفادار استقلال تقدیم کنیم.»

