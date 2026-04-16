بیانیه جدید بارسلونا علیه یوفا
باشگاه بارسلونا امروز اعلام کرد که شکایت رسمی خود را درباره عملکرد داوری در دو دیدار مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکومادرید به یوفا ارائه داده است.
به گزارش ایلنا، بارسا در دیدار رفت در ورزشگاه نوکمپ با نتیجه ۲-۰ شکست خورد؛ مسابقهای که با اخراج پائو کوبارسی، بازیکن این تیم، همراه بود.
باشگاه کاتالانی در بیانیهای رسمی اعلام کرد که چندین تصمیم داوری در بازی رفت و برگشت «با قوانین بازی همخوانی نداشته است» و به «اجرای نادرست برخی مقررات و همچنین عدم مداخله مناسب سیستم کمکداور ویدئویی در صحنههای تأثیرگذار» اشاره کرد.
بارسلونا تأکید کرد که تجمع این اشتباهات داوری «تأثیر مستقیمی بر روند دو مسابقه و نتیجه نهایی این تقابل داشته» و باعث وارد شدن خسارات ورزشی و مالی قابل توجهی به باشگاه شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که این شکایت در راستای مطالبات قبلی باشگاه از یوفا مطرح شده و بارسلونا آمادگی خود را برای همکاری با این نهاد اروپایی بهمنظور بهبود سیستم داوری و تضمین اجرای دقیقتر، عادلانهتر و شفافتر قوانین بازی اعلام کرده است.
در همین حال، اتلتیکومادرید در مرحله نیمهنهایی به مصاف آرسنال خواهد رفت و برنده این دیدار در فینال با تیم پیروز تقابل پاریسنژرمن و بایرن مونیخ روبهرو میشود.