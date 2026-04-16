بیانیه جدید بارسلونا علیه یوفا

به گزارش ایلنا، بارسا در دیدار رفت در ورزشگاه نوکمپ با نتیجه ۲-۰ شکست خورد؛ مسابقه‌ای که با اخراج پائو کوبارسی، بازیکن این تیم، همراه بود.

باشگاه کاتالانی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که چندین تصمیم داوری در بازی رفت و برگشت «با قوانین بازی همخوانی نداشته است» و به «اجرای نادرست برخی مقررات و همچنین عدم مداخله مناسب سیستم کمک‌داور ویدئویی در صحنه‌های تأثیرگذار» اشاره کرد.

بارسلونا تأکید کرد که تجمع این اشتباهات داوری «تأثیر مستقیمی بر روند دو مسابقه و نتیجه نهایی این تقابل داشته» و باعث وارد شدن خسارات ورزشی و مالی قابل توجهی به باشگاه شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که این شکایت در راستای مطالبات قبلی باشگاه از یوفا مطرح شده و بارسلونا آمادگی خود را برای همکاری با این نهاد اروپایی به‌منظور بهبود سیستم داوری و تضمین اجرای دقیق‌تر، عادلانه‌تر و شفاف‌تر قوانین بازی اعلام کرده است.

در همین حال، اتلتیکومادرید در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف آرسنال خواهد رفت و برنده این دیدار در فینال با تیم پیروز تقابل پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ روبه‌رو می‌شود.

