چشم‌انتظاری وسترلو برای بازگشت صیادمنش

وسترلو در غیاب مهاجم ایرانی خود نتایج قابل قبولی گرفته، اما برای دیدار حساس پیش‌رو چشم‌انتظار بازگشت صیادمنش است.

به گزارش ایلنا،  وسترلو در چهار دیدار اخیر خود در ژوپیر لیگ بلژیک بدون حضور اللهیار صیادمنش به میدان رفته و در این مدت یک شکست، یک تساوی و دو پیروزی کسب کرده است. این تیم در حالی به دنبال موفقیت در مرحله پلی‌آف و کسب سهمیه لیگ کنفرانس اروپاست که رقابت فشرده‌ای میان تیم‌های هفتم تا دوازدهم جدول جریان دارد.

صیادمنش که پیش از این در 22 بازی متوالی در ترکیب وسترلو حضور داشت، در جریان دیدار هفته بیست‌وهشتم مقابل لوون دچار مصدومیت شد و در دقیقه 52 زمین را ترک کرد. همین آسیب‌دیدگی باعث شد او در چهار مسابقه اخیر تیمش غایب باشد.

با این حال، وسترلو امیدوار است این مهاجم ایرانی را برای بازی حساس روز شنبه مقابل خنک در اختیار داشته باشد؛ دیداری که از اهمیت بالایی در جدول پلی‌آف برخوردار است.

صیادمنش در فصل جاری ژوپیر لیگ طی 24 بازی، آمار پنج گل و دو پاس گل را ثبت کرده، اما هنوز مشخص نیست که آیا مصدومیت او به‌طور کامل برطرف شده و می‌تواند تیمش را در ادامه مسیر همراهی کند یا خیر.

 

