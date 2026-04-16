به گزارش ایلنا، در حالی که غول‌های اروپایی برای شکار پدیده‌های نوظهور «ور‌ساید» دندان تیز کرده‌اند، باشگاه ساندرلند با تعیین قیمت‌های نجومی، پیامی صریح به بایرن‌مونیخ و چلسی فرستاد: برای جذب برابی و روفس باید سر کیسه را شل کنید.

مانند هر تیم شگفتی‌سازی در لیگ برتر، توجه غول‌های ثروتمند به دارایی‌های ارزشمند ساندرلند به شکلی فزاینده در حال افزایش است. این بهایی است که «گربه‌های سیاه» باید برای برهم زدن معادلات و سنت‌شکنی در این فصل بپردازند. ساندرلند در اولین حضور خود در سطح اول فوتبال انگلیس پس از ۱۰ سال دوری، فراتر از انتظار ظاهر شده است؛ تیمی که زمانی تا سطح لیگ یک سقوط کرده بود، حالا با سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه تابستان ۲۰۲۵، در آستانه کسب سهمیه اروپایی قرار دارد.

گرانیت ژاکا، که تجربه‌ای گران‌بها از حضور در آرسنال دارد، اکنون یکی از کاندیداهای اصلی بهترین بازیکن سال است. رابین روفس، سنگربان هلندی، پس از درخشش درون دروازه، زیر ذره‌بین چلسی قرار گرفته، برایان برابی قدرتمند خط حمله را به تسخیر خود درآورده و نوآ سادیکی، هافبک کنگویی نیز توجه منچستریونایتد و آرسنال را جلب کرده است.

آیا گربه‌های سیاه برای حفظ روفس و شرکا خواهند جنگید؟

دان گودمن، مهاجم سابق ساندرلند، در گفتگو با GOAL درباره هجوم «لاشخورهای نقل‌وانتقالات» می‌گوید: «این سوال بسیار جالبی است. آن‌ها واقعاً خوب عمل کرده‌اند و سیستم جذب بازیکن در ساندرلند فوق‌العاده بوده است. رابین روفس قطعاً یکی از چندین مهره کلیدی آن‌هاست.»

او ادامه می‌دهد: «به نظر من، تاثیرگذارترین مهره، ژاکا بوده است. قلباً امیدوارم او در لیست بهترین بازیکنان فصل باشد، زیرا در هر بازی که از او دیدم، باورنکردنی ظاهر شده است. اما این بهای موفقیت در لیگ برتر است. به برنتفورد، برایتون و بورنموث نگاه کنید. ساندرلند باشگاه کوچکی نیست، اما از نظر وضعیت فعلی در لیگ برتر، آن‌ها هنوز مانند یک نوزاد هستند و امسال عالی کار کرده‌اند.»

گودمن معتقد است همه چیز به پیشنهاددهندگان بستگی دارد: «اگر باشگاهی خواهان این بازیکنان است، باید پول هنگفتی بپردازد. اما من صادقانه فکر می‌کنم ساندرلند در تابستان باز هم برای تقویت خود اقدام خواهد کرد. تمایل واقعی در باشگاه وجود دارد که آن‌ها را به یک تیم ثابت در نیمه بالای جدول تبدیل کنند. البته با یک گل بهار نمی‌شود و فصل دوم معمولاً سخت‌تر است، اما ساندرلند دیگر برای کسی غافلگیرکننده نیست و انتظار دارم به جای مهره‌های نیمکت‌نشین، بازیکنانی باکیفیت برای ترکیب اصلی اضافه کنند.»

چرا برابی یک استعداد «منحصربه‌فرد» در لیگ برتر است؟

پیش از هر خرید جدیدی، رژیس لو بریس، سرمربی تیم، باید در برابر پیشنهادهای وسوسه‌انگیز مقاومت کند؛ به ویژه برای برایان برابی هلندی که گفته می‌شود در رادار بایرن‌مونیخ قرار دارد تا پوششی برای هری کین ۵۰ گله باشد.

گودمن درباره این مهاجم ۲۴ ساله که با قراردادی ۲۲ میلیون پوندی به ساندرلند آمد، می‌گوید: «او دینامیک بسیار جالبی دارد. ۶ گل به ثمر رسانده که شاید شگفت‌انگیز نباشد، اما او چیزهای بسیار بیشتری به تیم اضافه می‌کند. من به سختی می‌توانم مهاجمی در لیگ برتر پیدا کنم که بهتر از او توپ را حفظ کند. در واقع هیچ‌کس چنین بازیکنی ندارد؛ پاسخ ساده است.»

او در توصیف ویژگی‌های شماره ۹ تیمش اضافه می‌کند: «او یک نقطه اتکای عالی است. اگر توپ را به او، به خصوص به پاهایش برسانید، مطمئن هستید که آن را حفظ می‌کند و با هوشمندی هم‌تیمی‌هایش را وارد جریان بازی می‌کند. او از این نظر منحصربه‌فرد است که شاید ۲۰ گل در فصل نزند، اما بدون شک به شکلی متفاوت، بسیار بسیار موثر است.»

رویای مالکان بلندپرواز برای ولخرجی در تابستان

مدیران ساندرلند به شدت مشتاق حفظ ستاره‌های خود هستند تا مجبور به جست‌وجو برای یافتن شماره یک جدید یا هافبک‌های جنگنده نشوند. کسب رتبه در بین ۷ تیم اول قطعاً به این هدف کمک خواهد کرد. کیریل لوئیس دریفوس و خوان سارتوری، مالکان بلندپرواز باشگاه، تمام تلاش خود را می‌کنند تا بودجه لازم را بدون نیاز به فروش ستاره‌ها برای تقویت تیم فراهم کنند. فعلاً به نظر می‌رسد در ورزشگاه نوری، درهای خروجی برای ستاره‌ها قفل شده است.

