به گزارش ایلنا، در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۶ به صدا درآمده، بروز یک ایراد فنی عجیب در کیت‌های ملی، کانون توجهات را از مستطیل سبز به درزهای لباس بازیکنان تغییر داده است. این جنجال از جایی کلید خورد که یک هوادار کانادایی با انتشار تصویری از پیراهن جدید تیم ملی کشورش، به برآمدگی غیرطبیعی و حالت پف‌کرده در ناحیه شانه‌ها اعتراض کرد؛ نقصی که به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و از یک نارضایتی ساده، به یک بحران جهانی بدل گشت.

اما این کابوس طراحی تنها یقه کانادایی‌ها را نگرفت. در دیدارهای تدارکاتی اخیر، تصاویر تلویزیونی به وضوح نشان داد که لباس تیم‌های بزرگی چون فرانسه، انگلیس، استرالیا و آمریکا نیز با همین ناهماهنگی در درزهای شانه تولید شده‌اند.

واکنش رسمی نایکی؛ اعتراف به «یک اشتباه واقعی»

سرانجام فشار رسانه‌ها و هواداران، غول پوشاک ورزشی را مجبور به شکستن سکوت کرد. یکی از سخنگویان نایکی با تایید این نقص، اعلام کرد: «این شرکت در جریان بازی‌های اخیر متوجه یک مشکل جزئی در لباس تیم‌های ملی شده که بیشتر در ناحیه شانه قابل مشاهده است.» اگرچه نایکی مدعی است این ایراد خللی در عملکرد فنی ستاره‌ها ایجاد نمی‌کند، اما پذیرفته است که خروجی نهایی با استانداردهای کیفی این برند همخوانی ندارد.

نکته چالش‌برانگیز اینجاست که نایکی تامین‌کننده اصلی لباس مدعیان بزرگی همچون برزیل، هلند و کرواسی نیز هست. این یعنی بخش بزرگی از ستارگان جام‌جهانی احتمالاً با لباس‌هایی که دچار نقص ساختاری هستند، پا به میدان خواهند گذاشت.

خشم هواداران از کیفیت پایین محصولات گران‌قیمت

این رسوایی زمانی برای هواداران غیرقابل تحمل شد که به برچسب قیمتی این پیراهن‌ها نگاه می‌کنیم. پیراهن‌هایی که با ادعای بهره‌گیری از «پیشرفته‌ترین فناوری‌های پارچه» بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ دلار به فروش می‌رسند، اکنون با ایراد ظاهری به دست مصرف‌کننده رسیده‌اند. این تناقض فاحش میان قیمت گزاف و کیفیت خروجی، موجی از بی‌اعتمادی را نسبت به ادعاهای تبلیغاتی این کمپانی به راه انداخته است.

بن‌بست زمانی؛ اصلاحِ غیرممکن

بزرگ‌ترین دشمن نایکی در این بحران، زمان است. با باقی ماندن کمتر از ۹ هفته تا شروع مسابقات و توزیع میلیون‌ها نسخه از این پیراهن‌ها در سراسر جهان، هرگونه فراخوان رسمی یا بازتولید نسخه‌های اصلاح‌شده از نظر لجستیکی و مالی محال به نظر می‌رسد.

در شرایطی که جام‌جهانی ۲۰۲۶ باید ویترینی از کمال و حرفه‌ای‌گری باشد، حالا یک چین‌خوردگی ساده در شانه لباس‌ها، به لکه‌ای تاریک بر کارنامه نایکی تبدیل شده است. شاید این موضوع در نگاه اول پیش‌پاافتاده به نظر برسد، اما در دنیایِ میلیاردیِ جزئیات، نایکی بازی اعتبار را پیش از سوت آغاز مسابقات واگذار کرده است.

