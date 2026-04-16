تمرینات فولاد تعطیل شد
درحالیکه تکلیف برگزاری لیگ هنوز مشخص نیست، فولاد خوزستان پس از شش روز تمرین، اردوی خود را متوقف کرد.
به گزارش ایلنا، ابهام در برگزاری یا عدم برگزاری لیگ همچنان ادامه دارد و با وجود شروع تمرینات برخی تیمها، نزدیک به نیمی از تیمهای لیگ هنوز تمرینی را آغاز نکردهاند. در این میان، خبر میرسد فولاد خوزستان که تمریناتش را از سر گرفته بود، اردوی درونباشگاهی خود را تعطیل کرده است.
بازیکنان فولاد پس از شش روز تمرین به خانههای خود بازگشتند و گفته میشود احتمال عدم برگزاری لیگ پیش از جام جهانی، دلیل اصلی این تصمیم بوده است.
پیشتر شایعاتی درباره کنارهگیری فولاد و سپاهان از لیگ برتر مطرح شد، اما مسئولان هر دو باشگاه این موضوع را بهشدت تکذیب کردند و تأکید داشتند با قدرت به فعالیت خود در فوتبال ادامه خواهند داد.