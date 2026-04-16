تغییرات مدیریتی در استقلال خوزستان

به گزارش ایلنا، نخستین جلسه هیئت‌مدیره باشگاه استقلال خوزستان با حضور اعضای جدید تشکیل شد؛ جلسه‌ای سه‌ساعته که در آن مهم‌ترین مسائل باشگاه از جمله وضعیت تیم بزرگسالان، برنامه‌ریزی برای ادامه مسابقات، شرایط تیم‌های پایه و زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آخرین وضعیت بدهی‌های داخلی و پرونده‌های بین‌المللی باشگاه ارزیابی شد و اعضا درباره راهکارهای تسویه آنها بحث کردند.

در جریان این نشست، ترکیب هیئت‌مدیره دستخوش تغییر شد و امین سلطانی و خسرو پارسا به‌عنوان اعضای جدید معرفی شدند. از زحمات اعضای پیشین، کیوان بابادی و ابراهیم نصیرنیا نیز قدردانی به عمل آمد.

در ادامه جلسه و با رأی اکثریت، شهرام هزاریان به‌عنوان رئیس جدید هیئت‌مدیره استقلال خوزستان انتخاب شد تا سکان مدیریت این بخش را بر عهده بگیرد.

این جلسه با حضور بهنام ابوالقاسم‌پور مدیرعامل باشگاه، دیگر اعضای هیئت‌مدیره و نماینده شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد. مدیرعامل باشگاه ابراز امیدواری کرد که ترکیب جدید مدیریتی بتواند استقلال خوزستان را در مسیر ثبات و پیشرفت قرار دهد.

