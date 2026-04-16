کلاس حرفهایسازی AFC برای بازیکنان و کادرفنی استقلال
بازیکنان و اعضای کادرفنی استقلال در چارچوب الزامات حرفهایسازی AFC، پیش از تمرین امروز در کارگاه آموزشی صیانت از فوتبال شرکت کردند.
به گزارش ایلنا، کادرفنی و بازیکنان استقلال در ادامه روند حرفهایسازی ساختار باشگاه و مطابق با دستورالعملهای کنفدراسیون فوتبال آسیا، امروز پیش از تمرین در کلاس آموزشی ویژهای حضور یافتند.
این کارگاه با تدریس دکتر احسان محمدی، مدرس فدراسیون فوتبال، در کمپ ناصر حجازی برگزار شد و به موضوع صیانت از فوتبال اختصاص داشت؛ دورهای که یکی از بخشهای الزامی برای دریافت مجوز حرفهای از AFC محسوب میشود.
در این جلسه یکساعته، آخرین استانداردهای اخلاقی و رفتاری مورد تأکید فیفا شامل مقابله با نژادپرستی، جلوگیری از خشونت، مبارزه با تبانی و شرطبندی و همچنین وظایف باشگاهها در حفظ سلامت فوتبال تشریح شد.
برگزاری این دوره بر پایه استانداردهای بینالمللی فیفا و AFC صورت گرفته و با هدف ارتقای دانش، مهارتهای رفتاری و حرفهای بازیکنان و اعضای تیم، بخشی از مسیر حرکت فدراسیون فوتبال بهسوی ساختار کاملاً حرفهای در آموزش، مدیریت و توسعه فوتبال بهشمار میرود.