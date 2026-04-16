بازگشت لژیونر جوان به ترکیب اصلی
محمدمهدی زارع پس از دو هفته حضور بهعنوان بازیکن تعویضی، دوباره جای خود را در ترکیب اصلی اخمت گروزنی پیدا کرد و نمایش کامل دیگری در لیگ برتر روسیه ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی زارع، مدافع ۲۳ ساله ایرانی تیم اخمت گروزنی، در دیدار هفته بیستوچهارم لیگ برتر روسیه برابر کریلیا سووتوف از ابتدا در ترکیب قرار گرفت و در تساوی ۲-۲ تیمش ۹۰ دقیقه کامل در زمین حضور داشت.
زارع که در فصل جاری پنج بار در ترکیب اصلی و سه بار بهعنوان بازیکن جانشین برای اخمت به میدان رفته، پس از مدتی دوباره شانس حضور در جمع ۱۱ نفر اصلی تیمش را به دست آورد و اکنون در تلاش است جایگاه ثابتی برای خود تثبیت کند.
این مدافع جوان در نیمفصل نخست تنها یک بار فیکس بود، اما در سه هفته متوالی شروع دور برگشت از ابتدا بازی کرد و دوباره این فرصت را در دیدار اخیر تیمش به دست آورد.
زارع امیدوار است در مسابقه بعدی اخمت گروزنی مقابل اسپارتاک مسکو، تیم ششم جدول، بار دیگر در ترکیب اصلی قرار بگیرد و نقش مهمی در جلوگیری از شکست تیمش ایفا کند.