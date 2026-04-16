برنامه تیم ملی مشخص شد

ملی‌پوشان از بیستم اردیبهشت در اردو
زمان آغاز مرحله نهایی اردوی تیم ملی پیش از جام جهانی از بیستم اردیبهشت آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا و با اعلام رسانه رسمی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی ۲۰ اردیبهشت را به‌عنوان زمان آغاز مرحله نهایی اردوی تیم ملی پیش از جام جهانی اعلام کرده است.

براین اساس و طبق برنامه، ملی‌پوشان در این تاریخ راهی ترکیه خواهند شد تا آخرین مرحله آماده‌سازی خود را در خارج از کشور پشت سر بگذارند.

از طرفی کادرفنی تیم ملی تصمیم گرفته در صورت منتفی شدن ادامه برگزاری لیگ برتر، پیش از آغاز اردوی نهایی، تمریناتی را در تهران و یا هر استان دیگر از کشور برگزار کند تا بازیکنان داخلی (ملی‌پوشان شاغل در ایران) از شرایط آمادگی بدنی دور نمانند.

در صورت تصمیم نهایی؛ برگزاری این اردوها در ۲ بازه زمانی پیش از ۲۰ اردیبهشت در دستور کار است.

