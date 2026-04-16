خروج ناگهانی هانسی فلیک از بارسلونا

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد دوران حضور فلیک در بارسا به پایان زودهنگام خود نزدیک شده است. طبق گزارش نشریه ABC، این سرمربی آلمانی در محافل خصوصی به کارکنان خود اطلاع داده که قصد دارد در پایان فصل از سمت خود استعفا دهد. او اعتراف کرده که «بسیار خسته» است و جو حاکم بر تیم، او را به کلی ناامید کرده است.

فلیک که در ابتدا یک پروژه سه‌ساله را در ذهن داشت، اکنون از آنچه کاهش انضباط حرفه‌ای و اتحاد میان بازیکنان می‌بیند، به شدت برافروخته است. علی‌رغم نمایش‌های خوب در برخی مقاطع، گفته می‌شود این مربی آلمانی نگران فقدان تمرکز و تعهد، به ویژه از سوی افرادی است که به تعبیر او «تواضعی را که زمانی معرف آن‌ها بود، از دست داده‌اند.»

نارضایتی‌های این سرمربی تنها به نتایج معطوف نیست، بلکه او با یک معضل فرهنگی در رختکن روبروست؛ تیمی که به جای اهداف جمعی، غرق در شهرت، شبکه‌های اجتماعی و منافع فردی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که فلیک ماه‌هاست این نگرانی‌ها را با دستیاران و تحلیلگران خود در میان گذاشته و نسبت به توانایی‌اش برای تغییر این ذهنیت از درون باشگاه، ابراز تردید کرده است.

یامال؛ کانون نارضایتی‌های فلیک

در مرکز ناامیدی‌های فلیک، لامین یامال قرار دارد؛ نابغه نوجوانی که استعداد درخشانش تحت‌الشعاع حواشی خارج از زمین قرار گرفته است. تمایل باشگاه به مدارا با رفتارهای این بازیکن ۱۸ ساله—از اعطای امتیازات ویژه در سفرهای تیم گرفته تا نادیده گرفتن برنامه‌های ریکاوری به خاطر تعهدات رسانه‌ای—باعث ایجاد تنش در کادر فنی شده است.

اتفاقات یکی پس از دیگری انباشته شده‌اند: از پرواز یامال به میلان بلافاصله پس از شکست مقابل رئال مادرید به جای بازگشت با هم‌تیمی‌ها، تا فیلم‌برداری تبلیغاتی در حالی که از مصدومیت کشاله ران رنج می‌برد. حتی تخلفات کوچک، مانند استفاده از ماشین‌های گلف مخصوص کارکنان یا تنها بازیکنی بودن که وعده‌های غذایی اختصاصی سر میز او سرو می‌شود، حس تبعیض را در فلیک تقویت کرده است.

این نوجوان همچنین پیش از ال‌کلاسیکو با اظهارنظر شوخی‌آمیز در توئیچ مبنی بر اینکه «رئال مادرید دزدی می‌کند، آن‌ها همیشه شاکی هستند...»، جنجال‌آفرین شد؛ اظهارنظری که خشم بازیکنان مادرید را برانگیخت و با انتقادات داخلی در باشگاه همراه شد. جدایی اخیر او از «نیکی نیکول» خواننده نیز به حواشی خارج از زمین دامن زده و این تصور را تقویت کرده که تمرکز یامال از فوتبال منحرف شده است.

برای فلیک، مشکل فراتر از دیسیپلین و مربوط به ارزش‌هاست. او معتقد است افت عملکرد یامال ناشی از کاهش مسئولیت‌پذیری اوست و مصدومیت مکرر فتق این بازیکن، نشان‌دهنده عدم تعهد کامل به فرآیند ریکاوری است. این مربی که نظم سخت‌گیرانه و تمرکز ذهنی را در اولویت قرار می‌دهد، از اینکه در کنفرانس‌های خبری مدام درباره یامال مورد سوال قرار می‌گیرد تا عملکرد تیم، به شدت کلافه است.

گزارش شده که او نارضایتی خود را به چهره‌های ارشد باشگاه از جمله الخاندرو اچواریا، فرد مورد اعتماد خوان لاپورتا، و گابریل مارتینز، مدیر ارتباطات، ابراز کرده است.

تقابل دیدگاه‌ها؛ انضباط فلیک در برابر مدارای بارسلونا

علی‌رغم تنش‌های فزاینده، رابطه این مربی ۶۰ ساله با لاپورتا و دکو، مدیر ورزشی، همچنان محترمانه و حرفه‌ای باقی مانده است. با این حال، اختلافات فلسفی عمیقی بین کادر فنی و سلسله مراتب باشگاه پابرجا است. فلیک به انضباط آهنین اعتقاد دارد؛ فلسفه‌ای که یادآور رویکرد لوئیس انریکه است که منجر به تحول عثمان دمبله و رسیدن او به توپ طلا شد. در مقابل، باشگاه ترجیح می‌دهد از ستاره‌های جوان خود محافظت و با آن‌ها مدارا کند و به امید حفظ روحیه و جلوگیری از تبعات عمومی، به آن‌ها آزادی‌های فردی بدهد.

این واگرایی منجر به بحث‌های داخلی مکرر بر سر نحوه مدیریت وضعیت یامال شده است. باشگاه استدلال می‌کند که با توجه به سن و جایگاه اجتماعی او، انعطاف‌پذیری لازم است، در حالی که فلیک اصرار دارد که چنین رفتارهایی باعث تضعیف پاسخگویی و فرهنگ تیمی می‌شود. او که پیش از این در ماه سپتامبر هشدار داده بود که «خودخواهی‌ها موفقیت را می‌کشند»، طبق گزارش‌ها همین پیام را در هفته‌های اخیر برای کارکنانش تکرار کرده است؛ نشانی آشکار از اینکه این موضوع تا چه حد او را مستأصل کرده است.

آیا نتایج می‌تواند نظر فلیک را تغییر دهد؟

با وجود تنش‌های آشکار، ABC گزارش می‌دهد که جدایی فلیک هنوز قطعی نیست. نزدیک‌ترین دستیاران او معتقدند که شرایط همچنان می‌تواند تغییر کند، به ویژه اگر نتایج بهبود یابد و هماهنگی به رختکن بازگردد.

نزدیکان کادر فنی به نوسانات احساسی در فوتبال اشاره می‌کنند؛ جایی که یک رشته پیروزی یا کسب یک جام بزرگ می‌تواند روایت را به کلی تغییر دهد. پایان قدرتمندانه فصل، می‌تواند فلیک را متقاعد کند تا سال سوم و نهایی قراردادش را به پایان برساند.

با این حال، در حال حاضر، فضای حاکم بر مقر بارسا آمیخته به بلاتکلیفی است. رختکن چندپاره، مربی خسته و استعدادی نسلی که زیر نورافکن‌ها در تقلاست، بارسلونا را بار دیگر در آشفتگی آشنایی فرو برده و آینده پروژه فلیک را به مویی بند کرده است.

