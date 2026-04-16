راز جاماندن ستاره رئال در مونیخ فاش شد
ستاره برزیلی مادریدیها به دلیل الزام در انجام تشریفات اجباری پس از مسابقه، ناچار شد در ایالت باواریا بماند و از همتیمیهایش جدا شود.
به گزارش ایلنا، پرافتخارترین تیم قاره اروپا شب تلخی را در خاک آلمان سپری کرد و با پذیرش شکست ۴ بر ۳، در مجموع با نتیجه ۶ بر ۴ از گردونه رقابتها کنار رفت. در حالی که سایر اعضای تیم بلافاصله پس از سوت پایان راهی اتوبوس شدند، وینیسیوس که نود دقیقه کامل در زمین حضور داشت، به قید قرعه برای انجام آزمایش دوپینگ انتخاب شد. به دلیل طولانی شدن فرآیند نمونهگیری بیش از حد انتظار، تیم لجستیک باشگاه تصمیم گرفت اتوبوس اصلی را راهی فرودگاه کند و ستاره خط حمله تیم، متعاقباً با یک خودروی سواری مسیر را طی نماید.
جریمههای سفت و سخت فیفا برای دوپینگ
اگرچه بیانیهای رسمی درباره این تاخیر صادر نشد، اما نگاهی به ماهیت سختگیرانه قوانین ضددوپینگ فیفا به خوبی روشن میکند که چرا فوتبالیستها تحت هیچ شرایطی نمیتوانند این نظارتها را نادیده بگیرند.
ورزشکارانی که استفاده آنها از مواد نیروزا به اثبات برسد، با محرومیتهایی از چند ماه تا حبس ابد ورزشی روبرو میشوند. چنانچه محرز شود مصرف مواد به صورت آگاهانه و با قصد تقلب بوده، بازیکنان معمولاً با تعلیق چهار ساله مواجه میشوند و حتی در موارد غیرعمدی نیز، مجازات دو سال دوری از تمامی فعالیتهای فوتبالی در انتظار آنهاست.
دایره وسیع تخلفات قانونی
چارچوبهای نظارتی که بر تستهای پس از مسابقه حاکم است، تنها به کشف مواد ممنوعه در بدن ورزشکار محدود نمیشود. نادیده گرفتن دستورات مامور کنترل دوپینگ، امتناع از انجام آزمایش یا ارائه اطلاعات نادرست درباره محل استقرار نیز میتواند منجر به صدور حکم محرومیت شود. علاوه بر این، فیفا به شدت با قاچاق مواد یا ترغیب اشخاص ثالث به نقض قوانین برخورد میکند؛ به طوری که رفتارهای متقلبانه یا دخالت در امور اداری این فرآیند، اغلب سنگینترین مجازاتها یعنی محرومیتهای مادامالعمر را در پی دارد.
بازگشت وینیسیوس به کارزار داخلی
حالا ستاره برزیلی باید تمام تمرکز خود را روی رقابتهای لالیگا بگذارد، جایی که مادریدیها برای میزبانی از دپورتیوو آلاوز در سهشنبه پیشرو آماده میشوند. با باقی ماندن تنها هفت هفته به پایان فصل و فاصله ۹ امتیازی با بارسلونای صدرنشین، نقش این بال تکنیکی در زنده نگه داشتن امیدهای داخلی باشگاه حیاتی است. پس از ناکامی در مونیخ، توانایی او برای رهبری تیم در مسیر بازیابی سریع روحی، کلیدیترین فاکتور برای جلوگیری از پایان بدون جام فصل برای لوسبلانکوس خواهد بود.