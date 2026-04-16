حمله‌ تند ستاره رئال به داور پس از حذف تلخ مقابل بایرن

به گزارش ایلنا، اخراج جنجالی ادواردو کاماوینگا در دقایق پایانی نبرد مونیخ، شعله‌های خشم را در میان بازیکنان و کادر فنی رئال مادرید برافروخت تا جایی که حتی ستاره‌های آرام این تیم نیز با ادبیاتی بی‌سابقه به قاضی اسلوونیایی میدان تاختند.

نقطه عطف این نبرد زمانی رقم خورد که هافبک فرانسوی رئال، ادواردو کاماوینگا، در اواخر مسابقه با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد. این بازیکن که از دقیقه ۶۲ به جای براهیم دیاز وارد زمین شده بود، ابتدا به دلیل متوقف کردن حریف در میانه میدان جریمه شد و در نهایت، تنها چند دقیقه مانده به سوت پایان، توسط وینچیچ حکم اخراجش صادر گشت.

در جریان یک ضدحمله از سوی بایرن، کاماوینگا خطای کوچکی روی هری کین مرتکب شد که داور آن را با یک ضربه آزاد به سود مونیخی‌ها جریمه کرد. اما وقتی ستاره رئال توپ را برداشت و چند متر از محل حادثه دور شد، قاضی میدان این حرکت را اتلاف وقت تلخ کرد و با نشان دادن کارت زرد دوم، او را از بازی بیرون کرد.

این تصمیم، خشم چندین بازیکن مادرید را برانگیخت و فدریکو والورده، کاپیتان تیم، به همراه وینیسیوس جونیور با تندترین لحن ممکن به مقابله با این داور اسلوونیایی پرداختند. نشریه موندو دپورتیوو نیز گزارش داده است که تنش‌ها به نیمکت رئال هم سرایت کرد و بازیکنان ذخیره با فریادهای توهین‌آمیز، وینچیچ را هدف قرار دادند.

دنی کارواخال در حالی که بر سر وینچیچ فریاد می‌کشید، دیده شد که می‌گفت: «همه‌اش تقصیر توست! همه‌اش تقصیر توست!» پس از پایان مسابقه نیز، جود بلینگام در میکس‌زون به خبرنگاران گفت: «این یک شوخی است. نمی‌تواند کارت زرد داشته باشد. دو خطا، دو کارت زرد.»

حمله تند آربلوا به داور: «او بازی را خراب کرد»

آلوارو آربلوا، سرمربی تیم، نیز کمترین همدلی را با داور اسلوونیایی نشان نداد و به خبرنگاران گفت: «داور بازی را خراب کرد.» او در کنفرانس خبری پس از بازی اضافه کرد: «این تصمیمی است که هیچ‌کس درکش نمی‌کند. چطور می‌توانید یک بازیکن را به خاطر چنین چیزی در مسابقه‌ای با این سطح اخراج کنید؟ [...] این کاملاً غیرقابل توضیح، ناعادلانه است. این موضوع ما را به شدت آزار می‌دهد!»

به محض به صدا درآمدن سوت پایان، چندین بازیکن رئال به سمت وینچیچ هجوم بردند که در این بین، آردا گولر—زننده هر دو گل رئال—ابتدا با کارت زرد جریمه شد. اما درست پیش از آنکه داور به سمت تونل رختکن حرکت کند، به دلیل ادامه اعتراضات و آرام نشدن گولر، او را هم با نشان دادن کارت قرمز از زمین اخراج کرد.

