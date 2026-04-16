جدال سرخها برای بقا در قاره؛ پرسپولیس از سهمیه آسیا عقبنشینی نمیکند
باشگاه پرسپولیس با پیگیری بیوقفه و تشکیل زنجیرهای از جلسات کارگروه مجوز حرفهای، عزم جزم خود را برای حفظ جایگاه آسیایی و عبور از موانع قانونی به تصویر کشیده است.
به گزارش ایلنا، طی بازه زمانی اخیر، زمزمههای فراوانی مبنی بر اختصاص سهمیههای قارهای به سه ضلع دیگر قدرت فوتبال ایران یعنی استقلال، سپاهان و تراکتور به گوش میرسد. این مسئله که تنها در شرایط توقف کامل مسابقات لیگ برتر قابلیت اجرایی پیدا میکند، اگرچه هنوز به مرحله قطعیت نرسیده، اما موجی از دلواپسی را میان طرفداران پرسپولیس ایجاد کرده است.
در واکنش به این فضا، ساختمان باشگاه پرسپولیس بار دیگر میزبان نشست تخصصی مجوز حرفهای بود؛ جلسهای که علیرغم ماهیت روتین و هفتگیاش، در وضعیت فعلی حامل پیامی صریح است: قرمزها مصمم هستند تحت هر شرایطی با جلب رضایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، بلیت ورود به رقابتهای بینالمللی را رزرو کنند.
بنا بر گزارشهای دریافتی از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، کارگروه مربوط به دریافت مجوز باشگاه از حوالی ساعت ۱۰ صبح روز ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۵، با حضور سکاندار اجرایی و سایر معاونین تشکیل جلسه داد. از نکات کلیدی این نشست، حضور عالیترین سطوح مدیریتی باشگاه بود که نشان میدهد مدیرعامل شخصاً بر چگونگی پیشبرد الزامات ابلاغی از سوی ایافسی جهت کسب پروانه حرفهای نظارت دقیق دارد.
در همین راستا، واحد روابط عمومی باشگاه پرسپولیس اطلاعرسانی کرده است که در خلال این دور از گفتگوها، جزئیات مربوط به آخرین گامها و فعالیتهای انجامشده برای دریافت مجوز تشریح شد.
سرخپوشان پایتخت در تکاپو هستند تا با تسویه کامل دیون قطعی خود، سناریوی موفقیتآمیز فصل قبل در اخذ لایسنس را تکرار کنند. بر اساس دستورات موکد مدیریت و مشارکت فعال تمامی واحدها، کلیه فرآیندهای این حوزه با حساسیت بالا در حال انجام است تا به محض نهایی شدن سهمیهها، هیچ مانع قانونی سد راه حضور این تیم در پیکارهای قارهای نشود.