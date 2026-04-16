به گزارش ایلنا، هری کین با انتقادهای تند رئال مادرید درباره کارت زرد دوم جنجالی که به کاماوینگا به‌ دلیل اتلاف وقت داده شد و در حالی که بازی در مجموع مساوی بود، باعث پایان تقابل بین این تیم و بایرن مونیخ در بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آلیانز آرنا شد، موافق نیست.

او گفت: «بعد از استراحت بین دو نیمه، درباره این صحبت کردیم که باید توپ را بیشتر به گردش درآوریم، با آرامش بیشتری بازی کنیم و از یک سمت به سمت دیگر حرکت بدهیم. گاهی سریع بازی کردن آسان است، اما فضای کافی وجود نداشت.

رئال مادرید من را غافلگیر نکرد، چون آنها همیشه در لیگ قهرمانان بسیار خطرناک هستند. ما تاریخ آنها در این رقابت‌ها و کیفیتی که دارند را می‌دانستیم. آنها بسیار خطرناک هستند و ما مجبور بودیم در هر دو بازی در بهترین سطح خود ظاهر شویم تا پیروز شویم.»

او درباره صحنه جنجالی‌ این مسابقه اضافه کرد: «به‌ نظر من بدون شک کارت قرمز بود و با در نظر گرفتن هر دو بازی، فکر می‌کنم ما شایسته پیروزی بودیم. همچنین معتقدم یکی از گل‌های مادرید نباید پذیرفته می‌شد، چون در ابتدای آن صحنه، رودیگر روی لایمر خطا کرد که اعلام نشد.»

