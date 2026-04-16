اعتراف عجیب نویر: چه سوتی وحشتناکی دادم!

به گزارش ایلنا، کاپیتان رکورددار قهرمانی آلمان، با یک پاس اشتباه در ثانیه ۳۵، سریع‌ترین گل تاریخ رئال مادرید در لیگ قهرمانان را به آن‌ها هدیه داد تا آردا گولر رکورد سریع‌ترین گل زده علیه بایرن در این جام را به نام خود ثبت کند.

نویر در میکسدزون به خبرنگاران گفت: «موقعیت دشواری بود؛ می‌خواستم توپ را در سمت راست برای استانی [یوسیپ استانیشیچ] بفرستم، اما پاسم را واقعاً بد اجرا کردم. فقط یک پاس ضعیف از طرف من بود.» این لغزش زنگ خطری برای بایرن بود که نشان داد رئال هر اشتباهی را مجازات می‌کند. او در ادامه اضافه کرد: «بدیهی است که این یک شروع افتضاح برای من بود، اما باید آن را پشت سر بگذارم و به بازی ادامه دهم، دقیقاً همان کاری که همیشه انجام می‌دهیم.»

او روی گل دوم هم که ضربه ایستگاهی تماشایی گولر بود، تسلیم شد. وقتی از او پرسیده شد که آیا توپ را دیر دیده یا ضربه خیلی دقیق بوده، این دروازه‌بان کهنه‌کار پاسخ داد: «نه، یک ضربه فوق‌العاده بود. در مورد سرعت هم همین‌طور.» نویر در گفتگو با DAZN اشتباهش روی گل اول را یک «توپ شانسی» نامید و پای چپ هنرمندانه گولر را تمجید کرد: «قدرت خوبی پشت توپ بود؛ او به راحتی این کار را انجام می‌دهد و همین موضوع او را متمایز می‌کند.»

نویر در حال تمجید از خودش است؛ در حالی که هنوز هیچ پیشنهادی برای تمدید قرارداد به او ارائه نشده است.

ماکس ایبرل، مدیر ورزشی بایرن، پس از برد ۴-۳ خاطرنشان کرد که «در فوتبال، یک بازی قهرمان هستی و بازی بعد وقتی اشتباه می‌کنی، احمق به نظر می‌رسی.» نویر در بازی رفت با چندین مهار درخشان بهترین بازیکن زمین شده بود، اما تلاش‌هایش برای سرعت بخشیدن به بازی گاهی نتیجه معکوس می‌دهد؛ درست مثل اتفاقی که روی گل اول گولر رخ داد.

با این حال، ایبرل مهار استثنایی نویر در دقیقه ۵۵ مقابل کیلیان امباپه را که نتیجه را ۳-۲ نگه داشت، ستود و گفت: «نباید آن را فراموش کنیم.» نویر هم که هیچ‌وقت از تمجید از خودش ابایی ندارد، با این نظر موافق بود: «آن مهار، لحظه تعیین‌کننده بود. ترنت یک ارسال عالی داشت، او توپ را در ریباند شلیک کرد و توپ بالا رفت. بعد از آن، شاید این یکی از مهارهای کلاسیک من بود، همان‌طور که توپ را گرفتم.»

ایبرل تاکید کرد که یک پاس اشتباه، آینده این دروازه‌بان ۴۰ ساله را تعیین نمی‌کند: «تصمیم‌گیری درباره تمدید قرارداد بر اساس یک پاس اشتباه - که بخشی از بازی است - روشی نیست که باشگاه بایرن بر اساس آن عمل کند.»

قرارداد فعلی شماره یک بایرن در پایان فصل به اتمام می‌رسد و یان کریستین دریزن، مدیر اجرایی باشگاه، اعلام کرده که تصمیم برای ادامه حضور برای یک سال دیگر کاملاً بر عهده خود بازیکن است. ایبرل تصریح کرد که هنوز پیشنهاد رسمی ارائه نشده است: «ما با مانو صحبت کرده‌ایم. بحث‌ها فقط در اطراف ما جریان دارد، اما ما با مانو بسیار بسیار شفاف هستیم.

او به ما گفته که می‌خواهد در این بازی‌های ماه آوریل بازی کند؛ آن زمان است که همه چیز روشن می‌شود: آمادگی جسمانی، تیزبینی و اشتیاق او برای یک سال دیگر. او باید این چراغ سبز را به ما بدهد، سپس شرایط را می‌سنجیم و احتمالاً راه حلی پیدا می‌شود، مگر اینکه خواسته‌های او رویایی باشد که انتظارش را ندارم.»

انتظار می‌رود نویر قراردادش را تمدید کند و به اوربیگ فرصت بیشتری برای بازی داده شود

انتظار می‌رود نویر قراردادش را تمدید کند، اما با این شرط که زمان بازی او در فصل آینده کاهش یابد تا فضا برای جوناس اوربیگ ۲۲ ساله باز شود. اوربیگ که امسال به دلیل مصدومیت‌های عضلانی نویر در ۱۴ مسابقه به میدان رفته، قرار است در مسیر آماده‌سازی برای دوران پس از نویر، در فصل آینده تا ۲۰ بازی در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

نویر با حضور در این مسابقه، تعداد بازی‌های خود در لیگ قهرمانان را به ۱۳۷ رساند و از لیونل مسی (۱۳۶) عبور کرد؛ اکنون تنها ایکر کاسیاس افسانه‌ای با ۱۴۹ بازی بالاتر از او قرار دارد. نویر درباره زمان اعلام تصمیم نهایی‌اش گفت: «فکر نمی‌کنم خیلی طول بکشد تا شهامت تصمیم‌گیری را پیدا کنم. آن وقت، البته که با باشگاه صحبت خواهم کرد.»

