طغیان کمپانی علیه داور:
بازیکن من نقش زمین شده، او دست دوستی میدهد
سرمربی بایرن مونیخ پس از برتری دراماتیک تیمش مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان، ناراحتی شدید خود را از دریافت کارت زرد توسط قضاوت داور ابراز کرد.
به گزارش ایلنا، «فکر نمیکنم این تصمیم درست بوده باشد. اگر به اتفاقات داخل زمین نگاه کنید، میبینید که چقدر آدم در حال شکایت هستند و چه حرفهایی میزنند.» این بخشی از صحبتهای ونسان کمپانی با DAZN پس از پیروزی هیجانانگیز چهارشنبه شب بود.
سرمربی بایرن درست بعد از گل کیلیان امباپه که بازی را ۳ بر ۲ به سود رئال کرد، توسط اسلاوکو وینچیچ با کارت زرد جریمه شد. کمپانی از این شاکی بود که مدافعش، یوسیپ استانیشیچ، به دلیل برخورد دردناک آنتونیو رودیگر در زمین رئال افتاده بود، اما بازی ادامه یافت و منجر به گل شد. استانیشیچ حتی پس از به ثمر رسیدن گل هم از شدت درد روی زمین میپیچید.
سرمربی بایرن در نقد رفتار مدافع حریف گفت: «من همیشه سعی میکنم محترمانه برخورد کنم و اینجا هم همینطور بود. برای من طبیعی است که در آن لحظه چیزی بگویم. بازیکن ما روی زمین افتاده است و او تقریباً با او دست میدهد (بزن قدش)!»
کمپانی ادامه داد: «من او را به عنوان یک مدافع دوست دارم و اگر خودم بودم دقیقاً همین کار را میکردم. ما همدیگر را درک میکنیم، اما کاملاً طبیعی است که من در آن صحنه حرفی بزنم. کارت زرد برای من خیلی زود از جیب داور خارج شد!»
استانیشیچ هم بعد از بازی معتقد بود برخورد رودیگر خطا بوده و گل باید مردود میشد: «او آمدن من را دید و مستقیم به بدنم کوبید. در گذشته داور اجازه میداد بازی ادامه پیدا کند و فقط اگر مالکیت را از دست میدادیم خطا میگرفت. شاید او امروز آن قانون را فراموش کرده بود.»
این مدافع کروات درباره رفتار رودیگر زمانی که او مصدوم روی زمین بود، گفت: «بهتر است درباره اتفاقی که وقتی روی زمین بودم افتاد، مستقیماً از خود تونی بپرسید. اما چنین رفتاری کاملاً غیرقابلقبول است.» او در ادامه اضافه کرد: «فقط از یک کلمه استفاده شد، آن هم دو بار. میتوانید از خودش بپرسید چه گفت. شاید آنقدر مرد باشد که به آن اعتراف کند!»
کمپانی که با دریافت این کارت زرد، دیدار رفت نیمهنهایی مقابل پاریسنژرمن را از دست داده، با خونسردی گفت: «در آن صورت آنها مجبورند بدون من در کنار زمین کار را مدیریت کنند.» این مربی ۴۰ ساله بلژیکی درباره محرومیتش گفت: «من خوشحالم. پسرها مستحق این صعود بودند. پس بازی اول را بدون حضور من در کنار زمین انجام میدهند.» با این حال او دوباره از قوانین یوفا انتقاد کرد: «در این فرمت جدید لیگ، بازیهای زیادی وجود دارد و با این حال هنوز قانون سه کارت زرد و محرومیت به این شدت اجرا میشود.»
او پیش از بازی برگشت هم از یوفا خواسته بود در این قانون تجدیدنظر کند: «سه کارت زرد برای یک مدافع میانی؛ اگر تا اینجای مسابقات بالا بیایید و فقط سه کارت گرفته باشید یعنی کارتان را عالی انجام دادهاید. با این حال ممکن است نیمهنهایی را از دست بدهید که به نظرم خیلی سختگیرانه است.»
در جریان این نبرد دراماتیک، رئال مادرید تنها پس از ۳۰ ثانیه با بهرهگیری آردا گولر از اشتباه مانوئل نویر پیش افتاد. الکساندر پاولوویچ بازی را مساوی کرد، اما دوباره آردا گولر با یک کاشته تماشایی رئال را پیش انداخت. هری کین در دقیقه ۳۸ بازی را ۲-۲ کرد و امباپه پیش از سوت پایان نیمه اول، نتیجه را ۳ بر ۲ به نفع کهکشانیها تغییر داد.
در حالی که بازی با توجه به برد ۲-۱ بایرن در دور رفت، در آستانه وقتهای اضافه بود، بایرن در دقایق پایانی بازگشت خیرهکنندهای داشت. ادواردو کاماوینگا در دقیقه ۸۶ با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد که اعتراض شدید مادریدیها را در پی داشت.
بایرن از برتری عددی خود استفاده کرد؛ ابتدا لوئیز دیاز در دقیقه ۸۹ بازی را مساوی کرد و سپس مایکل اولیسه با آخرین ضربه بازی، گل پیروزی ۴ بر ۳ را به ثمر رساند. بایرن اکنون باید در اواخر آوریل در پاریس به مصاف PSG برود و برنده این تقابل، در فینال با برنده نبرد آرسنال و اتلتیکو مادرید روبرو خواهد شد.