طغیان رودیگر علیه داوری؛ ستاره رئال مادرید سکوتش را شکست

به گزارش ایلنا، «دیدید، نه؟» آنتونیو رودیگر هنگام ترک استادیوم بعد از تقابل رئال مادرید و بایرن مونیخ، وضعیت حاکم بر تیم را این‌طور توصیف کرد: «صادقانه بگویم، بهتر است درباره‌اش صحبت نکنم.» این مدافع که ناراحتی در چهره‌اش موج می‌زد، اضافه کرد: «آیا تا به حال چنین چیزی دیده‌ام؟ اوه...» و پس از آن سکوت اختیار کرد.

اتمسفر حاکم بر رختکن مادریدی‌ها لبریز از ناراحتی و غضب بود. اعضای تیم تصمیم گرفتند سکوت پیشه کنند تا با بیان حرف‌هایی که بوی اتهام می‌دهد، با جریمه‌های انضباطی یوفا روبه‌رو نشوند.

شدت عصبانیت در اردوی رئال کاملاً به چشم می‌آمد. آردا گولر، ستاره تکنیکی این تیم، در لحظات پایانی نتوانست بر اعصاب خود مسلط شود و به علت اعتراض به قضاوت داور، از بازی اخراج شد.

او که ابتدا یک کارت زرد گرفته بود، با پافشاری بر اعتراضاتش بلافاصله کارت قرمز را مقابل چشمانش دید. حس ناعادلانه بودن تصمیمات داوری زمانی برای رئالی‌ها بیشتر شد که نگاهی به آمار انداختند؛ آن‌ها در تمام طول بازی فقط شش بار مرتکب خطا شده بودند و دریافت کارت قرمز در مسابقه‌ای که تا این حد منضبط دنبال می‌شد، برای آن‌ها جریمه‌ای کمرشکن و سنگین بود.

انتهای پیام/