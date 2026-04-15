به گزارش ایلنا، منوچهر نیکفر، مدیرعامل سپاهان، در واکنش به انتشار خبر نامه وزارت صمت درباره احتمال کناره‌گیری سپاهان و فولاد، تأکید کرد: من هم این نامه را در خبرگزاری‌ها دیدم. باشگاه چنین نامه‌ای دریافت نکرده است‌. با این حال ما شرایط فولاد را درک می‌کنیم؛ فولاد اسپانسر اصلی باشگاه سپاهان بوده اما خوشبختانه ما تا امروز معوقه‌ای در پرداختی به بازیکنان نداشتیم و طبق برنامه پرداختی‌هایمان را انجام دادیم و تلاش می‌کنیم از سایر منابع باقی‌مانده مبالغ را هم پرداخت کنیم.

نیکفر ادامه داد: ما در باشگاه سپاهان یک جدول داریم و طبق آن پرداخت می‌کنیم. مثلا در شروع فصل ۲۰ درصد قرارداد را می‌دهیم و تا نیم‌فصل ۶۰ درصد بوده است‌. ما ۸۰ درصد را با ۲۵ درصد بازی‌ها پرداخت می‌کنیم و الان چون ۲۲ بازی انجام دادیم، شرایط پرداخت نداریم اما به محض اینکه لیگ ادامه پیدا کند، ما باقی قرارداد بازیکنان را هم تسویه خواهیم کرد.

او همچنین گفت: درست است که برای اسپانسر اصلی ما مشکل مالی ایجاد شده و ما این را درک می‌کنیم و می‌دانیم خیلی سخت است اما در شرایط فعلی توقعی از فولاد نداریم. سعی می‌کنیم با بازیکنان‌مان صحبت کنیم، شرایط فولاد را درک می‌کنند و مقداری آنها توقع خود را پایین می‌آورند و مقداری هم ما از اسپانسرهای دیگر تامین منابع می‌کنیم.

مدیرعامل سپاهان با اشاره به برنامه‌های این تیم گفت: ما در باشگاه سپاهان برنامه داشتیم که تا سه سال آینده وابستگی بودجه سپاهان را طریق درآمدزایی ورزشی از فولاد مستقل کنیم، منتها شرایط جنگ باعث شد این موضوع را زودتر انجام بدهیم. باشگاه سپاهان قدمت ۷۰ ساله و هواداران پرشوری که دارد و خیلی از اسپانسرها حاضر هستند از این باشگاه حمایت کنند‌. سپاهان باشگاه ریشه‌داری است و برای فصل آینده هم برنامه‌های کاهش هزینه و تامین درآمد داریم. غیر از منابع فولادی، ما می‌توانیم منابعی را تامین کنیم؛ از طریق فروش بازیکنان، آکادمی یا منابع درآمدی دیگر که برنامه‌ریزی کردیم و انشالله سال آینده هم با قدرت در لیگ خواهیم بود‌.

نیکفر در خصوص وابستگی ۸۰ درصد بودجه سپاهان به کارخانه عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست. حتی بعضی از باشگاه‌ها ۴۰ درصد پرداختی داشتند اما ما طبق جدول به همه ورزشکاران‌مان پول پرداخت کردیم و در ادامه هم طبق جدول انجام خواهیم داد، به شرط اینکه لیگ برگزار شود. من طبق جدول اول فصل به آنها اعلام کردم ۲۵ بازی در لیگ ۸۰ درصد مبلغ پرداخت می‌شود و الان ۶۰ درصد پرداخت شده و ۲۰ درصد منوط بر این است که سه بازی دیگر انجام شود.

او در خصوص شرایط این تیم برای آینده توضیح داد: ما با یک تیم قوی در فصل آینده ادامه خواهیم داد و نگران این موضوع نیستیم. سناریوها هم آماده است. ما باشگاهی هستیم که بازیکن‌سازیم و آکادمی‌ای داریم که هر سال پدیده‌هایی به فوتبال معرفی می‌کنیم. بعضی از ستاره‌هایمان مشتری خارجی دارند، آنها را می‌فروشیم و از آکادمی ستاره‌های ناشناخته را به دنیای فوتبال معرفی می‌کنیم.

مدیرعامل سپاهان درباره موضع این باشگاه درباره ادامه لیگ گفت: من موافقم که لیگ ادامه پیدا کند، به شرط اینکه شرایط از لحاظ آتش‌بش مهیا شود و بعد از جام جهانی لیگ را ادامه بدهیم. این به نفع ماست که لیگ را ادامه بدهیم. نتایج برنده‌ها باید در زمین مشخص شود نه روی کاغذ.

او درباره انتشار نامه وزارت صمت در رسانه‌ها گفت: دوستان می‌خواهند کمک کنند؛ هر کسی که این نامه را داده، نیتش کمک به باشگاه سپاهان بوده اما در جریان اقدامات ما نبودند‌. ما مدیر بحران هستیم و باید در شرایط بحرانی برنامه داشته باشیم. اینطور نیست که بگوییم فولاد به منابع نمی‌دهد و باشگاه را تعطیل کنیم؛ ما به سراغ منابع دیگر می‌رویم و سناریوهایش مشخص است و مشکلی پیش نمی‌آید.

او همچنین در خصوص آسیب کارخانه گفت: نه تنها من، بلکه تک تک اعضای فولاد مبارکه از مدیران تا کارگران، تلاش خواهند کرد که انشاالله این صنعت دوباره برپا شود.

نیکفر در خصوص برنامه‌های باشگاه گفت: ما سه سناریو داریم و تک تک این سناریوها را می‌رویم؛ اگر پلن A شکست خورد، سراغ پلن B و C می‌رویم اما نتیجه‌اش این است که شما تا به حال ندیده‌اید پنجره باشگاه سپاهان بسته شود‌، چون برنامه‌ریزی مالی دقیق است. من به شما اطمینان می‌دهم این‌بار هم مشکلی پیش نمی‌آید.

او در پایان در خصوص مشکلات مالی باشگاه که ممکن است منجر به کناره‌گیری شود، گفت: من مشکل مالی ندارم. اگر دوستان می‌خواهند حق سپاهان ضایع شود، منطقی نیست، چون هواداران از ما انتظار دارند که از حقوق سپاهان دفاع کنیم. من به عنوان مدیرعامل باشگاه می‌گویم مسائل مالی را تامین می‌کنم. حالا اگر بحث دیگری هست، هر چه فدراسیون و سازمان لیگ و وزارت صمت بگوید، ما مطیع هستیم و می‌پذیریم.

