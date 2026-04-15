ترکیب دو تیم آرسنال و اسپورتینگ اعلام شد

به گزارش ایلنا، از ساعت 22:30 امشب دو تیم آرسنال و اسپورتینگ در چارچوب مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر است:

آرسنال: رایا، موسکوئرا، سالیبا، گابریل، هینکاپیه، زوبیمندی، رایس، مادوئکه، ازه، مارتینلی، گیوکرش

اسپورتینگ: روی سیلوا، کوارسما، دیوماند، گونسالو ایناسیو، آرائوخو، هیولماند، موریتا، جنی، فرانسیسکو ترینکائو، پدرو گونزالس و سوارز

