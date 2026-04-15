به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند که فصل گذشته نقش مهمی در قهرمانی تراکتور و صعود این تیم به لیگ نخبگان آسیا داشت، در جریان رقابت‌های این فصل نیز یکی از مهره‌های کلیدی تیم تبریزی بود و با نمایش‌های خوب خود سهم قابل توجهی در صعود تیمش از مرحله گروهی ایفا کرد. با این حال، سرنوشت تراکتور در مرحله حذفی با یک اتفاق تلخ برای این دروازه‌بان رقم خورد.

در دیدار برابر شباب‌الاهلی، بیرانوند در دقیقه ۵۲ پس از خروج از محوطه جریمه برای متوقف کردن سردار آزمون مرتکب خطا شد و از داور ژاپنی کارت قرمز دریافت کرد. این اخراج در شرایطی رخ داد که تا پیش از آن، تراکتور با حضور او در دروازه عملکرد قابل قبولی داشت، هرچند در نهایت این مسابقه با شکست ۳ بر صفر نماینده ایران به پایان رسید.

با وجود حذف تراکتور از رقابت‌ها، بیرانوند در بخش آمارهای فردی لیگ نخبگان عملکردی چشمگیر به ثبت رسانده است. او با ثبت ۵ کلین‌شیت در صدر جدول بهترین دروازه‌بانان از این نظر قرار دارد؛ کلین‌شیت‌هایی که برابر تیم‌های الوحده و شارجه امارات، الشرطه عراق، نسف قارشی ازبکستان و الغرافه قطر به دست آمد. جالب اینکه بیرانوند در دیدار برابر شباب‌الاهلی نیز در مسیر ثبت ششمین کلین‌شیت خود بود اما اخراج مانع از تکمیل این رکورد شد.

در جدول تعداد مهار توپ نیز این دروازه‌بان ملی‌پوش عملکرد قابل توجهی داشته است. بیرانوند با ۳۵ سیو یکی از بهترین آمارها را در میان دروازه‌بانان ثبت کرده و تنها پاتریک توماس، دروازه‌بان ملبورن سیتی، یک مهار بیشتر از او دارد. با این حال، بیرانوند همچنان از نظر عملکرد در میان دروازه‌بانان منطقه غرب آسیا در صدر قرار دارد و گلرهای نسف قارشی و الاتحاد با سه مهار کمتر در تعقیب او هستند.

