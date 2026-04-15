پالمر بدون جکسون در ترکیب چلسی گم‌ شده است

به گزارش ایلنا، آبی‌های لندن در هفته‌های اخیر دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از جمله شکست سنگین ۳ بر صفر خانگی مقابل منچسترسیتی که امیدهای آن‌ها برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان را به شدت به مخاطره انداخته است.

جان اوبی میکل، اسطوره چلسی، در پادکست «Obi One» اعتراف کرد که نرخ تلاش و هوش تاکتیکی جکسون در دوران حضورش در استمفوردبریج دست‌کم گرفته شده بود. میکل در این باره گفت: «من واقعاً فکر می‌کنم در حال حاضر جای خالی او را حس می‌کنیم. می‌توانم این را در پادکست بگویم. آنچه او به ما می‌داد را هیچ مهاجمی در حال حاضر فراهم نمی‌کند. بله، ژائو پدرو گل می‌زند، اما به آنچه نیکلاس جکسون از نظر پرس از بالا و ارتباط تله‌پاتیکش با کول پالمر ارائه می‌داد، نگاه کنید. پالمر بدون او گم شده به نظر می‌رسد.»

میکل: جکسون از دلاپ بهتر است

میکل معتقد است قربانی اصلی غیبت جکسون، ستاره خلاق چلسی یعنی پالمر است. او استدلال کرد که رابطه بین این دو برای موفقیت تیم در فصل گذشته حیاتی بود و خاطرنشان کرد فضایی که جکسون ایجاد می‌کرد همچنان خالی مانده است؛ در حالی که مدعی شد خرید تابستانی تیم، لیام دلاپ، به سطح مطلوب نرسیده است.

میکل اظهار داشت: «هیچ‌کس آن بازی ترکیبی را به ما ارائه نمی‌دهد. آیا او به اندازه کافی گل می‌زد؟ شاید نه. اما آیا تمام توانش را برای باشگاه می‌گذاشت؟ قطعاً. تنها مشکل من بحث رقابت بود. احساس کردم او به اندازه کافی صبور نبود که بماند و برای جایگاهش بجنگد. اگر او الان اینجا بود، مرد شماره یک تیم می‌شد، چون قطعاً بهتر از لیام دلاپ است که هنوز باید بازی‌اش را بهبود ببخشد.»

آینده در بایرن مونیخ و احتمال بازگشت

جکسون در حال حاضر با قراردادی قرضی و یک‌ساله در بایرن مونیخ حضور دارد، اما آینده او در بوندس‌لیگا همچنان نامشخص است. با وجود داشتن بند خرید در قراردادش، گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه باواریایی ممکن است این بند را فعال نکند. ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، اخیراً خاطرنشان کرد که هرگونه تصمیم درباره آینده او در پایان فصل با خود بازیکن و مسئولان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برنامه‌ریزی روزنیور برای خانه‌تکانی تابستانی

در حالی که تمرکز بر نقاط ضعف فعلی ترکیب است، لیام روزنیور، سرمربی چلسی، تایید کرد که سلسله‌مراتب باشگاه از هم‌اکنون برای یک پنجره نقل‌وانتقالاتی پرکار در تابستان آماده می‌شوند. آبی‌ها در رقابت برای کسب سهمیه اروپایی عقب افتاده‌اند و روزنیور اعتراف کرده که گفتگوهای مفصلی درباره اینکه ترکیب تیم باید چگونه باشد، از قبل انجام شده است.

سرمربی تیم به دنبال رفع نقاط ضعف فنی و فیزیکی است که در شکست‌های اخیر نمایان شده‌اند. اینکه آیا جکسون بخشی از این برنامه‌های بلندمدت است یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما با تداوم ناکامی‌های تیم در فاز تهاجمی، صدای کسانی که خواهان بازگشت او هستند بلندتر می‌شود. با نزدیک شدن به بازی‌های حساس مقابل تیم‌هایی نظیر منچستریونایتد و لیورپول، چلسی باید سریعاً راهکاری برای مشکلات تهاجمی خود بیابد.

