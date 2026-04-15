واکنش تند نیمار به شایعات داغ انتقال به MLS

به گزارش ایلنا، شایعات پیرامون آینده نیمار پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تمایل شدید باشگاه اف‌سی سینسیناتی برای کشاندن این ستاره ۳۴ ساله به ایالات متحده، شدت گرفته است. گفته می‌شود پدر این مهاجم از هم‌اکنون خود را برای یک نشست سرنوشت‌ساز با نمایندگان MLS آماده می‌کند تا درباره قراردادی گفتگو کند که طی آن، ستاره سابق بارسلونا و پی‌اس‌جی پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ راهی آمریکا شود.

این مهاجم باسابقه در ژانویه ۲۰۲۵ به باشگاه دوران کودکی خود، سانتوس، بازگشت و با ثبت ۱۵ گل و ۷ پاس گل در ۳۸ بازی، همچنان مهره‌ای کارآمد نشان داده است. با این حال، با توجه به اینکه قرارداد فعلی او در ماه دسامبر به پایان می‌رسد، احتمال تجربه یک چالش جدید در آمریکای شمالی، سایه سنگینی بر دومین دوره حضور او در سری آ برزیل انداخته است.

شکست سکوت نیمار درباره آینده

نیمار در منطقه میکس‌زون ورزشگاه و پس از تساوی ناامیدکننده سانتوس مقابل رکولتا، در مواجهه با پرسش مستقیم درباره احتمال جدایی از این تیم در پنجره نقل‌وانتقالاتی آینده گفت: «نمی‌دانم. صادقانه بگویم، نمی‌دانم. من تا پایان سال با سانتوس قرارداد دارم و قصد دارم به آن پایبند باشم.»

تنش و درگیری در ویلا بلمیرو

جو ورزشگاه ویلا بلمیرو سه‌شنبه شب به شدت متشنج شد؛ جایی که نیمار درگیر یک مشاجره لفظی شدید با هواداری شد که او را «لوس» خطاب کرده بود. ملی‌پوش برزیلی که تنها گل تیمش را به ثمر رسانده بود، این توهین را بی‌پاسخ نگذاشت و با به رخ کشیدن وضعیت ظاهری آن تماشاگر، از تعهد و تلاش خود در زمین دفاع کرد.

او بعداً درباره این تقابل داغ اظهار داشت: «من فقط گلایه کردم، بحث نکردم؛ پاسخ آن هوادار را بابت طرز صحبت کردنش با خودم دادم. من هوادارانی که از بازی ما انتقاد می‌کنند را درک می‌کنم، اما وقتی موضوع شخصی می‌شود و او به شیوه متفاوتی حمله می‌کند، نمی‌توانم آن را بپذیرم.»

فصلی در دوراهی سرنوشت

در حالی که قرارداد نیمار رو به اتمام است و علاقه آمریکایی‌ها هر روز جدی‌تر می‌شود، اولویت فوری او حفظ آمادگی جسمانی برای حضور احتمالی در چهارمین جام جهانی دوران حرفه‌ای‌اش در تابستان امسال است. این بازی‌ساز به تازگی یک عمل جراحی تکمیلی روی زانوی خود انجام داده تا اطمینان حاصل کند برای همراهی برزیل در آمریکای شمالی در اوج آمادگی قرار دارد.

مسابقاتی که می‌تواند به ویترینی برای انتقال احتمالی او به MLS تبدیل شود. پیش از آغاز ماموریت‌های ملی، سانتوس باید از سد بازی‌های دشواری عبور کند که نخستینِ آن‌ها، تقابل خانگی با فلومیننزه خواهد بود.

