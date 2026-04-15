هشدار جدی آرنه اشلوت به هواداران پس از ناکامی در اروپا

به گزارش ایلنا، رویاهای اروپایی قرمزها سه‌شنبه شب به خاک سپرده شد؛ جایی که پاری‌سن‌ژرمن با پیروزی ۲ بر صفر در آنفیلد و در مجموع با برتری مقتدرانه ۴ بر صفر، صعود خود را جشن گرفت. با وجود سرمایه‌گذاری عظیم ۴۵۰ میلیون پوند در تابستان گذشته که منجر به جذب مهره‌هایی چون الکساندر ایساک، فلوریان ویرتز، جرمی فریمپونگ و میلوش کرکز شد، لک‌لک‌ها فرسنگ‌ها با انتظارات فاصله داشتند.

ناکامی در تثبیت جایگاه، احتمالاً منجر به خروج گسترده بازیکنان در تابستان خواهد شد؛ موضوعی که اشلوت از آن به عنوان یک «چالش بزرگ» در بازار نقل‌وانتقالات یاد کرده است.

تایید مدل اقتصادی «فروش برای خرید»

آرنه اشلوت پس از شکست برابر پاریس، با صراحتی کم‌سابقه درباره واقعیت‌های مالی باشگاه صحبت کرد. او تاکید کرد که ساختار فعلی برای جذب استعدادهای جدید، نیازمند جدایی مهره‌های کلیدی است. او در گفتگو با «آمازون پرایم» اظهار داشت: «این همان چیزی است که باید در هفته‌های آینده برایش تلاش کنیم. نکته مثبت این است که الکس (ایساک) برگشته و به خوبی می‌تواند بازی کند. حرف‌های زیادی زده شده که باشگاه در وضعیت گذار قرار دارد.

باشگاه هشت یا ۱۰ بازیکن را فروخت تا پول لازم برای جذب حدود پنج بازیکن بسیار مستعد را فراهم کند. ما باید بفروشیم تا بتوانیم خرید کنیم. برخی بازیکنان را به عنوان بازیکن آزاد از دست می‌دهیم. این یک چالش بزرگ در تابستان است اما باشگاه نشان داده که این مدل جواب می‌دهد. همان‌طور که بارها گفته‌ام، آینده بسیار خوب به نظر می‌رسد، به خصوص اگر بتوانیم بعد از خروج بازیکنان خوب در این تابستان، مهره‌های جدیدی جذب کنیم.»

ستارگان سرشناس در مسیر در خروجی

موج جدایی‌ها از همین حالا با خروج احتمالی اسطوره‌هایی چون محمد صلاح و اندی رابرتسون به عنوان بازیکن آزاد آغاز شده است. با این حال، آن‌ها تنها قربانیان این بازسازی نخواهند بود؛ ابراهیما کوناته نیز به پایان قراردادش نزدیک شده و بازیکنانی مثل کورتیس جونز و واتارو اندو به شدت به درهای خروجی لینک شده‌اند.

گمانه‌زنی‌ها درباره ستاره‌های محوری تیم نیز رو به افزایش است؛ گزارش رسانه‌های ایتالیایی حاکی از آن است که آلیسون بکر هدف اصلی یوونتوس است و الکسیس مک‌آلیستر نیز در نیم‌فصل دوم همواره سوژه شایعات بوده است. در شرایطی که اسلات برای کسب نتیجه تحت فشار است، هیچ بازیکنی از خانه‌تکانی بزرگ تابستانی در امان به نظر نمی‌رسد.

انتقاد تند رونی از فرضیه «دوران گذار»

این ادعا که لیورپول در مرحله «گذار» قرار دارد، به مذاق همگان خوش نیامده است، به ویژه با توجه به اینکه آن‌ها تنها ۱۲ ماه پیش بر سکوی قهرمانی ایستاده بودند. وین رونی، کاپیتان اسبق منچستریونایتد، در قامت کارشناس «آمازون پرایم» به نقد این روایت پرداخت و گفت:

«فکر می‌کنم شما از بازسازی حرف می‌زنید... آن‌ها فصل پیش قهرمان بودند. آن‌ها فصل گذشته لیگ را بردند و مبالغ هنگفتی هزینه کردند تا ترکیب را تقویت کنند. قطعاً اشتباهاتی رخ داده، چه در بحث جذب بازیکن و چه در مورد مصدومان، اما وقتی به تازگی قهرمان لیگ برتر شده‌اید، نباید از بازسازی حرف بزنید. آن‌ها بازیکنان واقعاً خوبی را از دست داده‌اند و می‌توان درک کرد که چرا هواداران از فروش ترنت آنقدر ناراحت شدند.»

آزمون بعدی قرمزها، دربی مرسی‌ساید مقابل اورتون است؛ دیداری که برای نخستین بار در ورزشگاه «هیل دیکینسون» برگزار می‌شود. شکست در این مسابقه، فشارها را بر اشلوت که گفته می‌شود برای حفظ صندلی خود می‌جنگد، به اوج خواهد رساند؛ به ویژه اینکه خطر از دست رفتن سهمیه لیگ قهرمانان فصل بعد، می‌تواند حکم اخراج این سرمربی هلندی را امضا کند.

