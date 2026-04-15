پایان رویای آتزوری
دیلورنتیس راه خروج کونته از ناپل را مسدود کرد
آئورلیو دیلورنتیس، سکاندار باشگاه ناپولی، با موضعگیری قاطع درباره آینده آنتونیو کونته، به شایعات حضور این سرمربی روی نیمکت تیم ملی ایتالیا خاتمه داد و بر ادامه همکاری با او تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، آئورلیو دیلورنتیس در گفتگویی تفصیلی با نشریه «اتلتیک»، بار دیگر پیرامون تعاملاتش با آنتونیو کونته پردهبرداری کرد. نام این سرمربی در صدر لیست گزینههای هدایت لاجوردیپوشان قرار گرفته تا شاید او بتواند پس از غیبت فاجعهبار ایتالیا در سه دوره متوالی جام جهانی، جانی دوباره به پیکر نیمهجان آتزوری ببخشد و جایگزین رینو گتوزو شود.
با وجود این گمانهزنیها، وضعیت مدیریت فوتبال ایتالیا پس از کنارهگیری گابریله گراوینا در هالهای از ابهام است و تا تعیین رئیس جدید فدراسیون، انتخاب سرمربی در اولویتهای بعدی قرار دارد؛ به ویژه اینکه کونته تا تابستان ۲۰۲۷ به قرارداد خود با ناپولی پایبند است.
رئیس باشگاه ناپولی در واکنش به این شایعات اظهار داشت: «آنتونیو کونته مرد بسیار جدی و منظمی است. او با من قرارداد دارد و هرگز در لحظات آخر مرا رها نمیکند، چرا که این کار مشکل بزرگی برای ناپولی ایجاد خواهد کرد.
اگر او پس از دو سال ساختن یک ناپولی بسیار قدرتمند، خودش را فدا کند... این تیم ساخته اوست؛ پس با رفتنش آن را نابود خواهد کرد. یا اگر همین حالا تصمیم بگیرد و بگوید میخواهم بروم، آن وقت من در ماههای آوریل و می فرصت خواهم داشت تا جانشینی برای او پیدا کنم.
در غیر این صورت، فکر نمیکنم آقای کونته هرگز ناپولی را رها کند. در حال حاضر ما رئیس فدراسیون نداریم، بنابراین کسی نمیتواند تصمیم بگیرد که از او دعوت به کار کند. پس ابتدا باید این مشکل را حل کنیم.»
دیلورنتیس در ادامه به شکاف میان احساسات هواداران و واقعیت دنیای حرفهای پرداخت و با اشاره به جدایی ستاره گرجی تیمش در زمستان ۲۰۲۵، خاطرنشان کرد: «هواداران میخواهند پیروز شوند و باور دارند که بازیکنان تا ابد به پیراهن تیمشان وفادار میمانند.
اما این حقیقت ندارد! آنها فقط به پول وفادارند. نمونههای کمی از وفاداری وجود دارد. من پسر فوقالعادهای داشتم، مارک همشیک، که کاپیتان ما بود و برای همیشه پیش ما ماند. اما این فقط یک مورد است. وقتی کارمان را با کونته شروع کردیم، پیشنهادی ۲۰۰ میلیون یورویی از پیاسجی و تیمهای دیگر برای فروش همزمان ویکتور اوسیمن و کوارا دریافت کردیم. کونته گفت میتوانید اوسیمن را بفروشید، اما لطفاً کوارا را نفروشید. اما این یک اشتباه بزرگ بود، چون بعد از آن با پدر و مدیربرنامه کوارا به مشکل خوردم.»