لیگ برتر در آستانه تعطیلی کامل؛
احتمال لغو مسابقات جام حذفی
با اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال، ادامه لیگ برتر در هالهای از ابهام قرار گرفته و حالا برگزاری جام حذفی نیز به دلیل حضور ملیپوشان با چالش جدی مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به صحبتهای اخیر رئیس فدراسیون فوتبال، برگزاری ادامه رقابتهای لیگ برتر در شرایط فعلی تقریباً منتفی به نظر میرسد و احتمال دارد ادامه مسابقات به بعد از جام جهانی موکول شود؛ هرچند هنوز تصمیم رسمی در این خصوص اعلام نشده است.
در چنین وضعیتی، توجهها به رقابتهای جام حذفی جلب شده است؛ مسابقاتی که قهرمان آن یکی از سهمیههای ایران در لیگ قهرمانان آسیا را مشخص میکند. از آنجا که بازیهای زیادی از این رقابتها باقی نمانده، احتمال برگزاری آن به جای لیگ برتر مطرح شده است.
با این حال، مسئله مهم حضور بازیکنان ملیپوش در اردوی تیم ملی است. در صورت توقف لیگ، این اردو آغاز میشود و بازیکنان در اختیار تیم ملی قرار میگیرند؛ موضوعی که میتواند روند برگزاری جام حذفی را نیز مختل کند.
در این شرایط، تنها راه برگزاری این مسابقات، حضور تیمها بدون بازیکنان ملیپوش است؛ موضوعی که به احتمال زیاد با مخالفت باشگاهها روبهرو خواهد شد، چرا که چند تیم حاضر در مرحله یکچهارم نهایی بازیکنان ملیپوش در اختیار دارند.
از سوی دیگر، برخی تیمها با کمبود بازیکن مواجه خواهند شد و این مسئله میتواند کیفیت و عدالت رقابتها را تحت تأثیر قرار دهد.
با این وجود، اگر راهکاری برای وضعیت بازیکنان ملیپوش پیدا شود، امکان برگزاری جام حذفی وجود دارد تا دستکم تکلیف یکی از سهمیههای آسیایی فوتبال ایران مشخص شود.