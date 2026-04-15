نبرد فردا از بازی مقابل الهلال هم دشوارتر است

به گزارش ایلنا، روبرتو مانچینی پس از پیروزی برابر الهلال که آن را قدرتمندترین تیم قاره آسیا می‌داند، به ستایش از شاگردان خود در رقابت اخیرشان در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان پرداخت. او تاکید کرد به همین علت هیچ جابجایی در آن مسابقه انجام نداده و اکنون امیدوار به کسب نتیجه در تقابل فردا برابر ویسل کوبه ژاپن برای راهیابی به نیمه‌نهایی است.

مانچینی در واکنش به پرسشی پیرامون عدم انجام تعویض در طول ۱۲۰ دقیقه نبرد اخیر السد مقابل الهلال گفت: «همه بازیکنان توانایی ادامه بازی را داشتند؛ با وجود اینکه برخی از آنها خسته بودند. همچنین به ضربات پنالتی و نحوه اجرای آن فکر می‌کردم.»

او درباره پیامی که پس از پایان بازی در رختکن به بازیکنانش داد و تنها به گفتن کلمه «ممنون» بسنده کرد، توضیح داد: «چون ما بهترین تیم آسیا را شکست دادیم و آن را از مسابقات حذف کردیم.»

چالش ویسل کوبه؛ دشوارتر از نبرد ریاض

مانچینی درباره دیدار آتی مقابل ویسل کوبه ژاپن در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ نخبگان آسیا خاطرنشان کرد: «بازی سختی در پیش داریم و این مسابقه از دیدار برابر الهلال در مرحله قبل هم دشوارتر خواهد بود. باید پس از تلاش زیادی که بازیکنان در ۱۲۰ دقیقه انجام دادند، به خوبی ریکاوری کنیم، اما توانایی ارائه بهترین عملکرد و کسب پیروزی برای صعود به نیمه‌نهایی را داریم.»

