پیام امیدوارکننده یامال پس از حذف بارسلونا

به گزارش ایلنا، لامین یامال در دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکومادرید در ورزشگاه متروپولیتانو، عملکردی چشمگیر از خود به نمایش گذاشت و با به ثمر رساندن گل نخست تیمش در پیروزی ۲ بر یک، نقش مهمی در نمایش بارسلونا داشت.

این بازیکن جوان که پیش از مسابقه وعده ارائه نمایشی درخشان داده بود، پس از پایان بازی نیز با روحیه‌ای بالا زمین را ترک کرد و از هم‌تیمی‌هایش قدردانی کرد. با این حال، شکست ۲ بر صفر در دیدار رفت باعث شد بارسلونا در مجموع از دور رقابت‌ها کنار برود.

یامال یک روز پس از این حذف، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود تأکید کرد که این شکست پایان راه نیست و تیمش با تلاش بیشتر و درس گرفتن از اشتباهات، مسیر موفقیت را ادامه خواهد داد.

او با اشاره به هویت باشگاه بارسلونا اعلام کرد که این تیم به جایگاه واقعی خود بازخواهد گشت و هدف نهایی، کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است؛ موضوعی که نشان‌دهنده انگیزه بالای این بازیکن جوان برای آینده‌ای موفق در سطح اول فوتبال اروپاست.

