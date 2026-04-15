میزبانی گسترده عربستان در ۸ ورزشگاه؛
جزئیات کامل جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷
جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ با حضور ۲۴ تیم و برگزاری ۵۱ دیدار در عربستان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان سعودی برگزار خواهد شد و اکنون جزئیات کاملتری از زیرساختها، شهرهای میزبان و برنامه زمانی این مسابقات اعلام شده است.
این رقابتها با حضور ۲۴ تیم ملی و انجام ۵۱ مسابقه در مدت ۳۰ روز برگزار میشود تا یکی از فشردهترین دورههای تاریخ این مسابقات رقم بخورد.
عربستان برای میزبانی این رقابتها ۸ ورزشگاه را در سه شهر ریاض، جده و خُبَر در نظر گرفته است؛ از جمله کینگدام آرنا، ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد، ورزشگاه شهر ورزشی ملک عبدالله، ورزشگاه آرامکو، ورزشگاه دانشگاه ملک سعود، ورزشگاه الشباب، ورزشگاه دانشگاه امام محمد بن سعود و ورزشگاه شهر ورزشی شاهزاده عبدالله الفیصل.
بر اساس برنامه اعلامشده، این مسابقات از ۱۷ دی ۱۴۰۵ آغاز میشود و دیدار افتتاحیه نیز در همان روز برگزار خواهد شد. دیدار پایانی نیز ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ انجام میشود تا قهرمان آسیا مشخص شود.
همچنین مراسم قرعهکشی این رقابتها روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۶ در شهر درعیه برگزار خواهد شد؛ مراسمی که مسیر تیمها تا دیدار پایانی را مشخص میکند.