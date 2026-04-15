شوک وزارت صمت به لیگ برتر؛
احتمال توقف رقابتها با تعلیق حضور سپاهان و فولاد
با نامه وزارت صمت به سازمان لیگ، ادامه حضور سپاهان و فولاد در رقابتهای رسمی متوقف شده و همین موضوع سناریوهای توقف یا تعویق لیگ برتر را جدی کرده است.
به گزارش ایلنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای رسمی به سازمان لیگ فوتبال اعلام کرده است دو باشگاه سپاهان و فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی اجازه حضور در هیچیک از رقابتهای رسمی را ندارند.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که این دو باشگاه به عنوان نمایندگان صنایع بزرگ کشور فعالیت میکنند و به دلیل اختلال در روند فعالیت شرکتهای پشتیبان، ادامه حضور آنها در رقابتها فعلاً امکانپذیر نیست.
با توجه به جایگاه سپاهان و فولاد در ساختار رقابتی لیگ برتر، حذف یا تعلیق حضور آنها میتواند توازن مسابقات را تحت تأثیر قرار دهد و سناریوهایی مانند تعویق کامل لیگ، توقف موقت یا حتی لغو ادامه فصل را مطرح کند.
در همین حال، خبرها حاکی از برگزاری نشستی مهم با حضور مسئولان ارشد ورزشی و نهادهای ذیربط است؛ جلسهای که قرار است درباره ادامه وضعیت لیگ برتر و تصمیمگیری نهایی در این خصوص تعیین تکلیف کند.