تصمیم جنجالی اشلوت در شب وداع با اروپا
اتفاقی که تاریخ لیورپول هرگز به خود ندیده بود
دتمار هامان، ستاره سابق لکلکها، با انتقادی شدید از استراتژیهای آرنه اشلوت در جریان وداع تلخ با لیگ قهرمانان، ناراحتی عمیق خود را از عملکرد کادرفنی ابراز کرد.
به گزارش ایلنا، حذف تلخ لکلکها از لیگ قهرمانان اروپا با موجی از انتقادات علیه آرنه اسلات همراه شد؛ جایی که بازی دادن به مهرههای ناآماده و نیمکتنشینی ستارههای کلیدی، خشم پیشکسوتان این باشگاه را برانگیخته است.
پس از شکست ۲ بر صفر لیورپول در دیدار برگشت مرحله یکچهارم نهایی مقابل پاریسنژرمن، دتمار هامان، هافبک سابق قرمزها، به شدت از آرنه اشلوت بابت فیکس کردن الکساندر ایساک انتقاد کرد.
ایساک در حالی در ترکیب اصلی قرار گرفت که بهتازگی از بند مصدومیت شکستگی نازکنی رها شده بود، اما مهرههایی نظیر کودی خاکپو و محمد صلاح روی نیمکت بودند. هامان در گفتگو با «اسکای» ضمن ابراز تعجب از حضور ایساک در جمع ۱۱ نفر اصلی گفت: «اگر بازیکنی سه ماه بازی نکرده و سپس با بهترین تیم اروپا روبرو میشود، باید روی نیمکت باشد.» ایساک از اواخر دسامبر تا اوایل آوریل خانهنشین بود و تنها حضور کوتاهی در بازی رفت هفته گذشته در پاریس داشت.
این ملیپوش سابق آلمان همچنین نسبت به توجیهات اشلوت ابراز تردید کرد: «او نمیخواهد از این بازیکن به عنوان تعویضی استفاده کند چون ممکن است انرژی کافی برای وقتهای اضافه نداشته باشد. صادقانه بگویم، من همیشه برای اشلوت احترام قائل بودهام، اما هرگز چنین رویکردی را نشنیده بودم. شاید جایی چنین اتفاقی افتاده باشد، اما نه در لیگ قهرمانان.»
اشلوت پیشتر توضیح داده بود که ترجیح میدهد ایساک را فیکس بازی دهد تا اینکه ریسک تخلیه انرژی او را به عنوان بازیکن تعویضی در ۳۰ دقیقه وقت اضافه احتمالی بپذیرد. سرمربی لیورپول افزود: «بازی کردن به مدت ۴۵ دقیقه و سپس ارزیابی در بین دو نیمه که آیا او میتواند ۵ یا ۱۰ دقیقه دیگر ادامه دهد یا خیر، یک گزینه بود.» با این حال، او اکنون زیر تیغ تند انتقادات قرار گرفته و عملکرد ایساک در این مسابقه «ناپدید و بیاثر» توصیف شده است.
اشلوت از تصمیم خود دفاع کرد و خاطرنشان ساخت که این مهاجم ۲۶ ساله «دو بار به گلزنی نزدیک شد.» هرچند در یکی از این صحنهها، زمانی که ماتوی سافونوف، دروازهبان پیاسجی، ضربه او را مهار کرد، ایساک در موقعیت آفساید قرار داشت. اسلات تأکید کرد: «او آماده بود. اگر احساس میکردم آماده نیست، بازی نمیکرد.»
لیورپول تابستان گذشته ۱۴۵ میلیون یورو برای جذب این بازیکن ۲۶ ساله به نیوکاسل پرداخت کرد، اما او در ۱۹ بازی تنها ۳ گل به ثمر رسانده و در این مسابقه نیز بین دو نیمه جای خود را به کودی خاکپو داد. استیون وارناک، مدافع سابق لیورپول، در گفتگو با «بیبیسی» با زیر سوال بردن انتخاب اشلوت گفت: «این بازیکن هلندی (خاکپو) در ۵ دقیقه اول بیشتر از کل نیمه اولِ ایساک تلاش کرد.» وارناک افزود که ایساک «اصلاً آماده نبود» و در شب بازی آنفیلد «محو بود.» او با کنایه پرسید: «و او فکر میکند میتواند این بازیکن را مقابل پیاسجی، در بزرگترین بازی فصل و برابر بهترین تیم اروپا به زمین بفرستد و در ۴۵ دقیقه از او بازی بگیرد؟»
وداع با اروپا؛ تمرکز روی ماراتن لیگ برتر
یورپول که در بازی رفت در پاریس با شکست ۲ بر صفر زمین را ترک کرده بود، در آنفیلد به دنبال بازگشت بود. پس از نیم ساعت، ویرجیل فندایک شانس طلایی برای پیش انداختن لیورپول داشت که میتوانست جریان بازی را به سود میزبان تغییر دهد، اما مارکینیوش، کاپیتان پاریس، با دفع توپ از روی خط دروازه مانع گلزنی مدافع هلندی شد.
در عوض، پاریسیها نه تنها برتری خود را حفظ کردند، بلکه با دبل عثمان دمبله، پیروزی ۲ بر صفر دیگری را در خارج از خانه جشن گرفتند. برای اشلوت که علیرغم قهرمانی در فصل گذشته لیگ انگلیس، تحت فشارهای فزایندهای قرار داشت، حالا چشمانداز تیرهای ترسیم شده و آینده بلندمدت این مربی ۴۷ ساله در لیورپول در هالهای از ابهام است.
با پایان یافتن ماجراجویی در لیگ قهرمانان، اولویت فوری کادر فنی تضمین جایگاه در بین چهار تیم برتر برای بازگشت به این مسابقات در فصل آینده است.
لیورپول که در حال حاضر پنجم است، میتواند به سهمیه پنجم انگلیس دلخوش باشد، اما با ۶ بازی باقیمانده، حاشیه امنیت ۴ امتیازی آنها نسبت به چلسی رده ششمی بسیار شکننده است. دیدارهای باقیمانده لیورپول دلهرهآور است: سفرهای خارج از خانه به زمین رقبای دیرینه یعنی اورتون و منچستریونایتد، به اضافه تقابل با استون ویلای رده چهارمی و بازیهای خانگی برابر چلسی و برنتفورد رده هفتمی که هنوز به کسب سهمیه امید دارند.