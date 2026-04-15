فصل برای ستاره لیورپول تمام شد
مصدومیت شدید و پاره شدن تاندون آشیل اکیتیکه، فصل و جام جهانی را برای ستاره لیورپول به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، هراس بزرگ لیورپولیها درباره وضعیت هوگو اکیتیکه توسط نشریه لکیپ به تأیید رسید؛ رسانهای که گزارش داد این بازیکن ۲۳ ساله دچار پارگی تاندون آشیل پای راست شده است.
ملیپوش فرانسوی در جریان نیمه اول شکست ۲ بر صفر مقابل پیاسجی از شدت درد به زمین افتاد و زمینهساز ورود زودهنگام محمد صلاح به میدان شد؛ دیداری که در نهایت با حذف سرخها از لیگ قهرمانان با نتیجه مجموع ۴ بر صفر همراه بود. این ضربه ویرانگر به معنای آن است که خرید گرانقیمت تابستانی نهتنها جام جهانی را با پیراهن فرانسه از دست میدهد، بلکه بخش زیادی از رقابتهای فصل آینده را نیز خانهنشین خواهد بود.
ارزیابی تلخ اشلوت از وضعیت مصدومیت
حتی پیش از انتشار گزارشهای رسمی پزشکی، اتمسفر آنفیلد به دلیل ماهیت غیربرخوردی مصدومیت این بازیکن، بسیار سنگین و غمآلود بود. آرنه اشلوت، سرمربی تیم، در جریان مصاحبههای پس از بازی بسیار نگران به نظر میرسید و اذعان داشت که نشانههای اولیه چندان امیدوارکننده نیستند؛ آن هم در شرایطی که تیمش همزمان با حذف از اروپا، با از دست دادن مهاجم تراز اول خود نیز روبرو شده بود.
اشلوت در واکنش به این اتفاق بلافاصله پس از شکست مقابل پاریسن ژرمن اظهار داشت: «فکر میکنم همه ما دیدیم که وضعیت خوب به نظر نمیرسید و چندان جالب نبود. اجازه دهید منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش میآید. اما همه ما توانستیم ببینیم که حالش خوب نبود.»
توقف ناگهانی در درخشانترین فصل
این آسیبدیدگی شدید، روند خیرهکننده اولین فصل حضور ستاره سابق آینتراخت فرانکفورت در لیورپول را متوقف کرد؛ بازیکنی که در ۴۵ بازی خود در تمامی رقابتها، آمار ۱۷ گل و ۶ پاس گل را به ثبت رسانده بود. غیبت اکیتیکه حفره بزرگی در ترکیب تیمی ایجاد میکند که در بازی مقابل پیاسجی نیز برای گلزنی به مشکل خورده بود و علیرغم ثبت ۲۱ شوت، موفق به باز کردن دروازه حریف نشد. این بیشترین تعداد ضربه به سمت دروازه بدون رسیدن به گل برای لیورپول در یک بازی لیگ قهرمانان، از زمان ثبت ۲۴ شوت در شکست یک بر صفر فینال مه ۲۰۲۲ برابر رئال مادرید است.
در انتظار دربی مرسیساید
لیورپول حالا باید فوراً خود را برای دربی حساس مرسیساید مقابل اورتون در ورزشگاه هیل دیکینسون آماده کند. سرخپوشان که در حال حاضر با ۵۲ امتیاز در رتبه پنجم لیگ برتر قرار دارند، برای تضمین سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده بهشدت به پیروزی نیاز دارند؛ سهمیهای که با توجه به جایگاه پنجم انگلیس در رتبهبندی عملکرد اروپایی تقویت شده است. در شرایطی که اکیتیکه خانهنشین شده و باشگاه با فصلی بدون جام روبروست، اسلات اکنون باید برای شعلهور کردن دوباره خط حمله لرزان خود، به مهرههایی چون کودی خاکپو و صلاح تکیه کند.