آغاز تمرینات صنعت نفت آبادان در سال جدید (عکس)

مدیر تیم فوتبال صنعت نفت از شروع دوباره برنامه‌های تمرینی این تیم برای حضور در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول خبر داد.

به گزارش‌ ایلنا، جدیدترین موضع‌گیری مهدی تاج پیرامون آینده فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر حاکی از آن است که استمرار بازی‌ها کاملاً به شرایط پایداری وضعیت آتش‌بس بستگی دارد. با این حال، وی وعده داده که تکلیف نهایی مسابقات طی همین هفته روشن خواهد شد.

در این میان، سرنوشت لیگ دسته اول نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که آخرین دیدگاه مدیران فدراسیون و سازمان لیگ بر این استوار بود که شتابی برای پیگیری دسته‌های پایین‌تر ندارند و احتمالاً ادامه این رقابت‌ها را به پس از پایان جام جهانی موکول خواهند کرد.

علی‌رغم این فضای مبهم، مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان ترجیح دادند از فرصت به‌دست‌آمده در آتش‌بس دو هفته‌ای نهایت بهره را ببرند. بر همین اساس، زردپوشان آبادانی تمرینات گروهی و آماده‌سازی خود را مجدداً از سر گرفتند تا برای بازگشت احتمالی به میدان مسابقه در آمادگی کامل باشند.

بهنام سراج مدیر تیم صنعت نفت در این باره گفت: «با تصمیم کادرفنی و سرمربی تمرین تیم برای حضور پرقدرت در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول از دیروز در زمین پیروز آبادان آغاز شده است.»

او  در ادامه تاکید کرد: «تمرینات را آغاز کردیم تا در صورت از سرگیری رقابت‌های لیگ بازیکنان آماده باشند. ما هم مانند سایر تیم‌ها در انتظار برنامه از سوی سازمان لیگ هستیم.»

