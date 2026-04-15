بحران در اردوگاه کهکشانیهای آسیا
لرزه بر اندام قدرتهای دلاری در لیگ نخبگان
عبور دشوار مدعیان سعودی و سقوط غیرمنتظره یکی از قطبهای این کشور، علامت سوال بزرگی را در برابر کارایی ستارههای گرانقیمت عربستانی در نبردهای قارهای قرار داده است.
به گزارش ایلنا، رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا طبق پیشبینیهای قبلی برای باشگاههای عربستانی جلو نرفت. اگرچه در نهایت دو تیم از این کشور توانستند خود را به جمع هشت تیم برتر برسانند، اما صعود آنها با دشواریهای فراوانی همراه بود و در این میان، یک حذف غیرمنتظره تمام محاسبات را بر هم زد.
با پایان یافتن دور گروهی، اکثر کارشناسان بر این باور بودند که نمایندگان سعودی با تکیه بر غنای فنی و مهرههای بینالمللی خود، عبور بی دردسری از این مرحله داشته باشند. برای نمونه، الهلال مقابل السدی قرار گرفت که به عنوان آخرین تیم صعود کرده بود و از سوی دیگر، الاهلی و الاتحاد در ورزشگاههای خانگی و با حمایت حداکثری هوادارانشان بازی میکردند.
این اتمسفر باعث شده بود تا حتی پیش از سوت آغاز، عدهای نیمهنهایی را قرق شده توسط سعودیها ببینند، اما مستطیل سبز واقعیت متفاوتی را رقم زد. الهلال در نبردی دراماتیک برابر السد، پس از تساوی سه - سه در وقتهای قانونی و اضافه، در ضیافت پنالتیها با نتیجه چهار بر دو شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت؛ اتفاقی که بزرگترین شوک این مرحله را به قاره کهن وارد کرد.
در این میان، دو نماینده دیگر عربستان نیز شب سختی را پشت سر گذاشتند. الاهلی و الاتحاد هر دو برای تعیین برنده به وقتهای اضافه رفتند و در نهایت با ضربات ایستگاهی از خطر حذف نجات یافتند:
عبور الاهلی از سد الدحیل با شلیک آزاد ریاض محرز در واپسین لحظات وقت اضافه
برتری الاتحاد مقابل الوحده با پنالتی فابینیو در دقایق تلفشده
به این ترتیب، برخلاف رقابتهای فصل گذشته، دیگر خبری از حضور همزمان سه تیم سعودی در مرحله نیمهنهایی نخواهد بود. ریشههای افت هر تیم نیز متفاوت ارزیابی شده است.
در خصوص الاهلی، حواشی مسابقات داخلی تاثیر مخربی داشت؛ تساوی مقابل الفیحاء و تنشهای داوری، به ویژه اظهارات تند ماتیاس یایسله و ایوان تونی، اتمسفر تیم را ملتهب کرد. این جنجالها حتی روی کیفیت فنی تونی هم سایه انداخت؛ مهاجمی که در بازی آسیایی دور از انتظار ظاهر شد و یک پنالتی حیاتی را هم هدر داد.
در مورد ناکامی الهلال، بیشترین انتقادات متوجه سیمونه اینزاگی شده است. با وجود اینکه تیم او سه بار از حریف قطری پیش افتاد، اما هر بار با عقبنشینی خودخواسته، فرصت بازگشت را به السد هدیه داد. همچنین افت محسوس یاسین بونو نیز در این نتیجه بیتاثیر نبود؛ سنگربانی که نه در جریان بازی و نه در ضربات پنالتی نتوانست نقش ناجی را ایفا کند.
وضعیت الاتحاد اما شاید از دو تیم دیگر بحرانیتر به نظر میرسید. این تیم یکی از تاریکترین دوران خود را زیر نظر سرجیو کونسیسائو تجربه میکند. شکستهای متوالی و گزارشهایی مبنی بر نارضایتی ستارهها از سرمربی، رختکن تیم را متشنج کرده بود. با این حال، اتمسفر سنگین تمرینات و حمایت پرشور هواداران در روز بازی، نقشی کلیدی در عبور لرزان این تیم از این مرحله داشت.
اکنون مسیر برای نمایندگان باقیمانده عربستان هموار نیست. الاهلی باید به مصاف بوریرام یونایتد تایلند برود و الاتحاد روبروی ماچیدا زلفیا از ژاپن قرار میگیرد؛ رقبایی که از نظر آمادگی جسمانی در سطح بسیار بالایی هستند. علاوه بر این، فشار بدنی ۱۲۰ دقیقه بازی در دور قبلی و زمان محدود برای بازیابی قوا، چالش بزرگی برای ستارههای سعودی خواهد بود.
مرحله یکهشتم نهایی به وضوح ثابت کرد که فاصله تیمهای آسیایی به حداقل رسیده است. اگرچه نمایندگان عربستان همچنان مدعی اصلی هستند، اما دیگر خبری از جادههای هموار برای کهکشانیها نیست و هر قدم در این مسیر، یک نبرد تمامعیار خواهد بود.