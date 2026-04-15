به گزارش ایلنا، طبق اعلامیه رسمی نهاد حاکم بر فوتبال قاره، فرآیند گروه‌بندی مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد تا مدعیان قهرمانی از رقبای خود در این تورنمنت پرده‌برداری کنند.

این رویداد به میزبانی شهر ریاض برنامه‌ریزی شده است؛ پایتخت عربستان سعودی که قلب تپنده این دوره از رقابت‌ها محسوب می‌شود، اکنون خود را برای برگزاری نخستین پرده از این نمایش بزرگ فوتبالی یعنی مراسم قرعه‌کشی آماده می‌کند.

در برنامه‌ریزی‌های قبلی، قرار بر این بود که این مراسم در تاریخ ۲۲ فروردین ماه به انجام برسد، اما تحولات و شرایط خاص حاکم بر منطقه، کنفدراسیون فوتبال آسیا را وادار به تغییر زمان‌بندی و تعویق این رویداد کرد که موجب بروز تردیدهایی در میان اهالی فوتبال شده بود. اکنون با تثبیت تاریخ جدید، فوتبال ایران نیز در کنار سایر قدرت‌های قاره، چشم‌انتظار مشخص شدن حریفان و مسیر خود در این کارزار بزرگ خواهد بود.

انتهای پیام/