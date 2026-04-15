ترکیب احتمالی بایرن و رئال/ شطرنج غولها در آلیانز آرنا
بایرن مونیخ و رئال مادرید در حالی امشب برای فتح بلیت نیمهنهایی به مصاف هم میروند که آرایش تاکتیکی کمپانی و آربلوا میتواند سرنوشت پادشاه جدید اروپا را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، استادیوم آلیانز آرنا شامگاه چهارشنبه صحنه تقابل آتشین بایرن مونیخ و رئال مادرید در دور برگشت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان است. هر دو تیم با هدفی مشترک یعنی حضور در نیمهنهایی و زنده نگه داشتن رویای قهرمانی، تمامی پتانسیل خود را به کار خواهند بست.
باواریاییها که در بازی رفت در سانتیاگو برنابئو با درخشش لوئیس دیاز و هری کین به برتری دو بر یک دست یافتند، حالا با اندوختهای ارزشمند میزبان کهکشانیها هستند؛ تیمی که تک گلش را در مادرید کیلیان امباپه به ثمر رسانده بود.
بزرگترین چالش آلوارو آربلوا برای این نبرد حیثیتی، غیبت اورلین شوامنی به دلیل محرومیت است که در کنار مصدومانی چون تیبو کورتوا و رودریگو، دست سرمربی رئال را بسته است.
پیشبینی میشود آربلوا وظیفه طراحی حملات و کنترل میانه میدان را به زوج فدریکو والورده و جود بلینگام بسپارد. در سمت مقابل، ونسان کمپانی با خیالی آسودهتر، قویترین مهرههای خود را در اختیار دارد. غیبت لنارت کارل و اولرایش در تمرینات اخیر، با توجه به نقش ذخیره آنها، خللی در برنامههای تاکتیکی سرمربی بلژیکی بایرن ایجاد نخواهد کرد.
آرایش احتمالی بایرن مونیخ: نویر، لایمر، تاه، اوپامکانو، استانیشیچ، پاولوویچ، کیمیش، اولیسه، گنابری، دیاز و کین.
آرایش احتمالی رئال مادرید: لونین، الکساندر آرنولد، میلیتائو، رودیگر، مندی، پیتارش، والورده، بلینگام، گولر، وینیسیوس و امباپه.